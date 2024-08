Calcio. La Sanremese ufficializza l'acquisto del centrocampista Alberto Grancara

La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo fino al 30 giugno 2025 con il centrocampista Alberto Grancara che farà parte della rosa della prima squadra nella prossima stagione.

“Sono veramente contento di entrare a far parte di questa società storica come la Sanremese, ho delle buone sensazioni riguardo questa stagione dato che c’è tutto a disposizione per fare bene. Volevo ringraziare il mister e tutta la società per l’opportunità che mi è stata concessa".