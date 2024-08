Cna Imperia in lutto: è morto Antonio Martellini, storico direttore e sindacalista

CNA Imperia annuncia con profondo cordoglio la scomparsa di Antonio Martellini, storico direttore e sindacalista

"È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Antonio Martellini, figura storica di CNA Imperia, che ci ha lasciati dopo una vita dedicata con passione e dedizione alla nostra associazione" - fanno sapere Luciano Vazzano, segretario di CNA Imperia, e Michele Breccione, presidente di CNA Imperia - "Antonio, in pensione da oltre dieci anni, è stato un punto di riferimento non solo per la nostra organizzazione, ma anche per tutto il mondo sindacale datoriale, distinguendosi sempre per la sua fermezza, correttezza e per l’inestimabile contributo offerto".

"Amato e rispettato da tutte le sigle sindacali, Antonio ha svolto il suo ruolo con una professionalità e un'umanità che hanno lasciato un'impronta indelebile nella nostra comunità. La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno costante, sia come amministratore di CNA Imperia, dove ha contribuito in maniera significativa alla crescita dell'associazione, sia all'interno della Camera di Commercio, ricoprendo con successo diversi ruoli di responsabilità" - ricordano - "Antonio Martellini è stato anche un protagonista di primo piano nelle iniziative transfrontaliere, grazie alla sua esperienza nella Camera di Commercio Italiana a Nizza, dove ha portato avanti progetti di grande rilevanza. Non possiamo dimenticare il suo coinvolgimento attivo in numerose battaglie sindacali in difesa delle categorie dell’artigianato, alle quali ha partecipato con una passione e una dedizione che resteranno sempre nel nostro ricordo".

"Uomo di grande cultura e spessore politico, Antonio ha lasciato un'eredità di valori e di impegno che continueranno a ispirarci. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per CNA Imperia e per tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e di lavorare al suo fianco" - afferma - "Ci stringiamo con affetto attorno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui questo percorso, nel ricordo di un uomo che ha saputo fare della propria vita una testimonianza di passione e servizio".