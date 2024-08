Taggia, quattro giorni di eventi a Levà per i festeggiamenti di Sant’Isidoro: ecco il programma

Al via oggi, giovedì 22 agosto, le tradizionali celebrazioni di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori e di Levà.

Si parte questa sera con lo spettacolo teatrale “Strepai come u fi marzu” a cura della compagnia dialettale “ReimurgheSurve” di Montalto Ligure. L’appuntamento è alle 21.00 alle opere parrocchiali in Via San Francesco.

Si prosegue con un doppio spettacolo musicale. Venerdì 23 alle 21.00 il concerto del complesso “Mariella Group” che allieterà la serata con canti e balli di gruppo. Sabato 24 si parte alle 19.00 con la Uno Band e dalle 21.00 prosegue la musica con Dj Sebastian Crossover. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno alle opere parrocchiali in Via San Francesco.

Per tutte le serate in programma ci sarà servizio di ristorazione.

I festeggiamenti si concluderanno domenica 25 agosto con la Santa Messa delle ore 18.00 nella chiesa parrocchiale di Levà, a cui seguirà la processione per via San Francesco e la tradizionale benedizione degli animali.

Il calendario è curato dalla Parrocchia SS. Francesco Saverio e Paola Romana; con la collaborazione del Comune di Taggia.