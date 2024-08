Taggia: l'odissea di una lettrice per raggiungere l'entroterra con un autobus della RT

“Gentile Direttore buongiorno.

Premetto che non uso da tempo mezzi pubblici della Riviera Trasporti. Ieri, 21 agosto, ho deciso di prendere da Taggia la corriera delle 14 per andare a Triora. Il disagio che altre persone nel tempo mi hanno raccontato, ieri l'ho vissuto personalmente.

La corsa in oggetto, essendo saltata quella diretta a Montalto/Carpasio, ha dovuto compensare allungato di un'ora e più (!!!) il tragitto. C'era un mio amico con me e questo lo abbiamo saputo lungo il percorso. Alla fermata di Carpasio alcune persone che credevano di poter scendere verso Taggia, si son viste comunicare che avrebbero dovuto aspettare il ritorno da Triora del mezzo!!!!

La porta anteriore del mezzo era bloccata e per più di 2 ore abbiamo dovuto sopportare il fischio del sensore (guasto) della porta posteriore che dovrebbe segnalare quando una porta è aperta e disattivarsi quando è chiusa. Con i fazzoletti di carta abbiamo creato dei tappi per le orecchie per attutire quel fastidioso suono!!! Il conducente, persona gentilissima, non ha fatto che scusarsi lui per il disagio che stavamo vivendo!!! Scuse che dovrebbero ai cittadini la Riviera Trasporti e i vari sindaci e chi di competenza e porre rimedio allo sfacelo in corso dei servizi pubblici!!!! (Per non parlare della condizione in cui i conducenti devono lavorare!)

È assolutamente inaccettabile essere ridotti così!!! Potrei scrivere ancora a lungo, ma mi fermo a qui e sono sicura che questa è la voce di tantissime persone! Grazie per l'attenzione e spero che possiate pubblicare questa, chiamiamola così, ‘denuncia’.

Un saluto a tutti voi della redazione e grazie per il vostro servizio.

Adelina Lombardi di Taggia”.