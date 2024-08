Calcio. Nuovo arrivo in casa Sanremese: il centrocampista Simone Andreis firma con i matuziani

La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo fino al 30 giugno 2025 con il centrocampista Simone Andreis che farà parte della rosa della prima squadra nella prossima stagione.

Nato a Pietra Ligure il 25 settembre 2001, Andreis è un centrocampista centrale dalle spiccate doti d’inserimento.

Duttile tatticamente può essere utilizzato in tutte le zone centrali del campo.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Albenga, è passato poi al professionismo vestendo le maglie di Virtus Entella, Viterbese e Sestri Levante. Protagonista della vittoria del Campionato di Serie D nel 2021/2022 con la maglia del Rimini, nonostante la giovane età vanta uno score di 5 presenze in Serie B, 48 in Serie C e 26 presenze in Serie D.

“Sono molto contento di essere qua a Sanremo, non ho avuto dubbi ad accettare questa opportunità non appena si è presentata, fin da subito si è creato un bel feeling con il mister perché avevamo già parlato prima ancora che approdassi qua, ho trovato anche un bel gruppo dove si è capito fin da subito l’unità tra i compagni, è come una vera famiglia“.