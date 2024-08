Venerdì 23 agosto La giornalista Lucia Esposito al Bordighera Book Festival col romanzo d’esordio Sorelle spaiate

Il Bordighera Book Festival è la nuova tappa ligure del tour letterario di Lucia Esposito. La giornalista partenopea ha scritto per Giunti Editore il romanzo “Sorelle spaiate” (256 pagine, 15,90 pagine), che presenterà alla rassegna editoriale della città delle palme venerdì 23 agosto alle 18.30 allo Spazio Europa di corso Italia.

Di Ershela, giunta in Italia in cerca di una vita migliore e finita sul marciapiede, si troverà a scrivere – tramite un sacerdote che cerca di togliere le ragazze dalla strada – Viola. Una giornalista alle prese con le prime notizie di cronaca e il desiderio di fare qualcosa, col suo lavoro, per aiutare i più deboli. L’incontro tra le due giovani, prima del drammatico epilogo, diventerà qualcosa di più di una semplice intervista. Creerà un legame di profonda e toccante sorellanza, che convincerà Viola a farsi carico delle ultime volontà di Ershela.