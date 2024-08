Isola Ecologica di "Porta Canarda", la denuncia: "E' pericolosa, inquinata e sporca" (foto)

"Egregio direttore,

la presente per segnalare che l'Isola Ecologica di porta Canarda a Ventimiglia, utilizzata giornalmente da centinaia di utenti risulta (come da foto allegate) molto sporca a causa della presenza di migliaia di rifiuti di tutti i tipi, disseminati e mescolati con la terra, con ovvie ripercussioni anche sullo stato di inquinamento del suolo stesso. In teoria chi svuota i bidoni dovrebbe provvedere anche alla pulizia della zona circostante, cosa che ovviamente non é mai stata fatta".

Inizia così la segnalazione del nostro lettore Marco in merito allo stato di degrado in cui versa l'isola ecologica di "Porta Canarda" a Ventimiglia.

"La zona risulta anche molto pericolosa in quanto i contenitori dei rifiuti sono praticamente appoggiati sul terreno pietroso (come si evidenzia dalle foto) il che obbliga gli utenti a dover camminare su pietre instabili per poter accedere ai coperchi dei contenitori per poterli chiudere come da buona pratica (visto che i contenitori sono dotati di serratura).

Tale manovra risulta pericolossima soprattutto per le persone con problemi di deambulazione e le persone anziane, soprattutto con l'oscurità della notte e/o con la pioggia.

Quanto sopra é già stato ampiamente segnalato al Comune ma nessuno si mosso per sanare la situazione".