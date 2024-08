Taggia, la nuova stagione riparte in "trasferta": giallorossi costretti ad allenarsi a Santo Stefano al Mare

La stagione 2024-2025 inizia con un’altra trasferta forzata per il Taggia Calcio. A causa dell’impossibilità di allenarsi nel proprio impianto, la squadra di Luca Fiuzzi e l’Under 17 di Mauro Tirone sono state costrette a cominciare la preparazione estiva al campo Colombera di Santo Stefano al Mare, grazie all'ospitalità del Real Santo Stefano.

Il problema dei campi sportivi a Taggia, in particolare la gestione delle strutture comunali, come il Marzocchini e il Sclavi, resta irrisolto da anni. Il comune ha due strutture principali: il campo Marzocchini, gestito dall’AC Taggia ASD, e il campo Sclavi, da tempo al centro di una vicenda che sembrerebbe senza fine. Esiste anche un terzo campo, davanti all’Istituto Colombo nelle ex caserme Revelli, di proprietà della Provincia, ma non utilizzato dalla società.

"L'A.C. Taggia ASD desidera esprimere la propria gratitudine al Real Santo Stefano per aver messo a disposizione le proprie strutture, consentendo ai nostri talenti di allenarsi", fanno sapere dalla società giallorossa. "Data la ben nota situazione degli impianti sportivi nel nostro comune, è stato necessario individuare un'alternativa per garantire ai ragazzi le migliori condizioni per la preparazione alle sfide che li attendono nel prossimo campionato".

Parole che fanno eco a quelle di Giuseppe Ghu, presidente dell'A.C. Taggia ASD: "Ringraziamo il Presidente del Real Santo Stefano Alex Buffa, per l'accoglienza e il supporto dato alla nostra società”.