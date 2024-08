Arma di Taggia, rischio incidenti allo stop di via Nuvolone: "Specchio rimosso durante i lavori, visibilità ridotta in direzione nord"

Cresce la preoccupazione per la sicurezza stradale all’incrocio di via Nuvolone, situato sull'argine dove sono in corso i lavori di manutenzione, ad Arma di Taggia. A destare particolare allarme è la rimozione dello specchio parabolico, che consentiva di avere una visuale chiara in direzione nord, permettendo ai conducenti di uscire dall'incrocio in sicurezza.

Attualmente, la situazione impone agli automobilisti di avanzare praticamente alla "cieca, con un rischio concreto di incidenti". A segnalare la criticità è Andrea Lapini, un residente della zona, che ha espresso tutta la sua preoccupazione: “Non si vede nulla. La situazione è molto pericolosa. Ho inviato le prime segnalazioni al sindaco, al vicesindaco e nei canali appositi intorno al 2 di agosto. Siamo al 20 e nessuno ha fatto nulla. Prima o poi potrebbe capitare un incidente, perché non si vede assolutamente nulla”.