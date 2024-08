Cambia la location per il concerto di questa sera a Camporosso a causa dell'allerta meteo.

Il concerto "Berben canta De André " previsto per questa sera, domenica 18 agosto, si terrà infatti presso la Sala dei Tigli del Centro Falcone in corso Vittorio Emanuele n. 236 a Camporosso. L'ingresso è libero.

"Ci scusiamo per l'inconveniente" - fa sapere l'assessore Cristiana Celi - "Vi aspettiamo numerosi per una serata indimenticabile dedicata alla poesia in musica di Fabrizio De André!".