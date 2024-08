Multa per eccesso di velocità per superamento limite di 1,5 km/h, alcune considerazioni di un lettore

"Buongiorno

Il 14 agosto scorso sulla mia PEC è giunta la notifica di una multa per eccesso di velocità fatta con l'autovelox posto sulla SS01, in discesa, sul rettilineo che precede Località Prino a Imperia. Da notare che lo scatto è avvenuto il 5 di luglio scorso e la notifica ad oltre 1 mese dal grave evento delittuoso per l'incolumità delle persone e della sicurezza stradale. La velocità era troppa, il limite dei 50 è stato superato di ben 1,5 km/h in un tratto rettilineo di circa 300 m in discesa (dicono che la velocità era di 56,52 km/h poi ridotta per loro benevolenza - neanche in bicicletta si riesce a rispettare il limite).

Purtroppo la maggioranza delle sedi principali degli uffici pubblici della provincia sono ad Imperia e chi intraprende una pratica amministrativa è obbligato ad andare e rischiare d'incappare nelle ‘gabelle’ che ormai ogni Comune della riviera ha deciso di introdurre - soldi facili per le Amministrazioni che in oltre mezzo secolo non sono riuscite a realizzare un collegamento veloce e sicuro senza essere costretti ad utilizzare l'autostrada (veloce, sicura ???) certamente a pagamento.

Evidenzio la velocità della notifica inviata il 14/08, giorno che precede il ‘ferragosto’ che è notoriamente periodo di ‘lavoro’ in cui la maggioranza delle persone rimane a casa a guardare le PEC per evitare aumenti nelle multe da pagare.

Io sono di Sanremo, città di circa 60.000 abitanti ben più grande della sede provinciale e mi pare strano che le sedi principali degli uffici di cui sopra siano in una cittadina posta tra l'altro all'estremità di levante del territorio creando grandi problemi per gli abitanti di tutti gli altri Comuni che, ricordo, partono dal confine con la Francia (viste le difficoltà viarie, servizi pubblici, ecc. ecc.).

Certo che la mia non serva assolutamente a nulla ma esprima solo il ‘mugugno’ di un Sanremasco incavolato.

Domenico Piccone".