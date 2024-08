Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 18 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 18 AGOSTO



SANREMO

10.00-24.00. ‘Nemo hub in Fiera’: mercatino dell’Artigianato in piazza Colombo

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)

19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti le domeniche di agosto escluso quelle con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Time Out: Roberto Blasi e Davide Zappia (duo voce e chitarre). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Spettacolo di magia e clownerie dal titolo ‘Bizzarri equilibri’ di Lello Clown, dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Pigna, anfiteatro San Costanzo

IMPERIA

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)



20.00-23.00. ‘Una sera al Museo’: apertura straordinaria del Santuario di Santa Croce e del Museo delle Confraternite con un approfondimento inerente alcuni tesori artistici presenti nel complesso museale a cura della dottoressa Anna Marchini, storica dell’arte del nostro ponente ligure, co-autrice di numerose pubblicazioni sul patrimonio artistico locale. Santuario di Montegrazie



20.00 & 22.15. ‘Giraparasio’ (due giri): piacevole visita guidata gratuita nei vicoli, nelle strade, nelle piazze del borgo storico, una delle realtà più interessanti del Ponente ligure. Ritrovo davanti al Duomo, info e prenotazioni 336 992009 (Enzo)

21.00. Musica al Santuario: concerto dedicato alla musica sacra di Gabriel Fauré, del quale ricorre in centenario della morte , tenuto dall’ Ensemble vocale e strumentale ‘11 Concento’ con all’arpa Eva Randazzo e alla direzione del coro Luca Franco Ferrari. Santuario N.S. Grazie Montegrazie

VENTIMIGLIA

9.00. Giornata del Bambino (9ª edizione): escursione in barca per bambini 6-12 anni a cura Circolo Nautico Intemelio. Tratto mare tra P. Cavallotti/Porto

10.00. ‘Viaggio nel Paleolitico’: visita guidata al Museo Preistorico dei Balzi Rossi a cura della Cooperativa Omnia (10 euro escluso biglietto Museo), info 0184 229507

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre



18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)



21.00-23.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

21.00. Concerto Tributo alla musica Pop Rock ’80 a cura dell’Associazione Culturale Slem Ventimiglia. Via dante

21.00. Concerto di beneficenza a cura del gruppo ‘Casa del Caos’. A cura Associazione Culturale Borgo D’Arte. Piazza delle Erbe

21.00. Serata di musica da ballo con DJ set. Terrazza panoramica di Via Voronoff 27 (lato monte) a Grimaldi

21.15. ‘Al brillar di Stelle’: visite guidate a lume di candela al Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181 (tutte le domeniche di agosto)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

9.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



19.00.‘Agorà – Arte in Piazza’, festa d’arte e di creatività nelle piazzette e i ‘caruggi’ della città alta: performance di Giustino Caposciutti + h 19.30 Teatro itinerante + h 20.30 Concerto di canzoni dialettali dei B&B Trio (fino al 15 settembre)

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

OSPEDALETTI

10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

17.00. ‘A Cielo Aperto’: esposizione d'arte a cura di artisti locali. Piazze e vie del centro

TAGGIA ARMA

8.00- 19.00. Fiera promozionale dell’antiquariato e del piccolo collezionismo. Ex mercato coperto a Taggia



21.15. Per ‘Cinema in Pineta’, proiezione film ‘Signora Harris va a Parigi’. Via Lido

21.30. Musica live con le canzoni di Cremonini, Pezzali e Mengoni con la tribute band La Notte Italiana. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE



8.00. Vespaghetti: raduno auto e moto d’epoca a cura di Rivespa. Ritrovo in Piazza Ughetto

19.30. ‘Golosando tra i Carugi’: apericena itinerante tra Danza e Teatro per le vie e piazze cittadine

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Esibizione del quartetto ‘Gli Archi Insoliti’ nello spettacolo ‘Da Nord a Sud: passeggiando per Broadway e i barrios di Buenos Aires’. Piazza Scovazzi

DIANO MARINA

6.00. ‘Diano all’alba – 6km alle 6’: corsa-passeggiata non competitiva sulla Passeggiata a mare. Ritrovo Molo delle Tartarughe

10.00-20.00. ‘Dipingiamo insieme’: mostra di pittura a cielo aperto. Via Genala angolo via Nizza e via Genova

21.30. Diano SottoMarina: incontro dal titolo ‘Il mare profondo, immergiamoci insieme nel mare profondo della piana di Diano Marina. A cura dell'associazione sportiva dilettantistica InfoRmare. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero

21.30. ‘L’apprendista segretaria’: spettacolo teatrale a cura di Associazione Amici del Teatro. Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Val Steria Valley: shopping d’estate in zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 25 agosto)



9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)

21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)

CERVO

17.30-23.00. Mostra ‘Wunderkammer’ di Giuseppe Schenone. Bastione di Mezzodì, ingresso libero, fino al 25 agosto (h 17.30/19.30-20.30/23), info 0183406462/3 (più info)

21.30. ‘Duecentotré passi nella tundra’: spettacolo teatrale dell’attrice Irene Ivaldi.mPalazzo Viale (10 euro), info e prenotazioni 328 7122351 (più info)



ENTROTERRA

BAJARDO

10.00. ‘Tibetan Summer Camp’: ultimo di tre giorni di yoga e meditazione organizzato da Allegria centro benessere. Chiesa Vecchia

11.00. Cerimonia di commemorazione dei partigiani trucidati nell’agosto 1944 a cura dell’ANPI. Edicola di Piecastello

16.00-18.00. Due secoli di eleganza maschile’: mostra con pezzi di abbigliamento storico maschile tratti dalla collezione del musicista Freddy Colt che spazia dal 1805 al 2005 (ingresso 2 euro). Locali del Castello attiguo alla Chiesa Vecchia (sabato e domenica fino al 1 settembre)

21.15. Proiezione cinematografica nella Sala del Castello

CAMPOROSSO

21.00. Per la rassegna musicale ‘Ricordando Fabrizio De Andrè... le storie’, concerto ‘Berben canta De Andrè’ della Berben band. Sala dei Tigli del Centro Falcone, ingresso libero

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto



CERIANA



19.00. Sagra della Salsiccia, un omaggio a questo prodotto tipico locale, con degustazioni, stand gastronomici e animazione musicale ‘Discomania’ con ‘Super Disco Band’. Piazza G.Marconi e Piazza Santa Marta



COSTARAINERA



17.30. Festa Jardival2 al Parco Novaro



DOLCEACQUA



21.00. Serata di Premiazione del Premio di poesia dialettale ‘Giannino Orengo’. Giardinetti sala Polivalente

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289

PERINALDO

21.15. Concerto di musica da camera ‘Al lume delle stelle’. Sala Consiliare



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

PIGNA

9.15. Da Gola Gouta al Monte Lega: escursione di circa 5 ore accompagnati dalla guida GAE M.Giovanna (10 euro). Ritrovo davanti all’ex Rifugio Gola di Gouta, oppure alle 8.30 dalla pasticceria di Pigna, info 347/4563954 (più info)

PONTEDASSIO



14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA

10.00-21.00. Strigora 2024: giornata dedicata alle streghe di Triora con mercatino medievale + visite guidate + spettacoli per bambini + animazioni + spettacoli teatrali + presentazioni libri (il programma a questo link)

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

CANNES

14.00. Les Plages Électroniques 2024: ultimo di 3 giorni di festa con musica non-stop diffusa da 7 palchi. Palais des festivals et des congrès (la programmazione a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

11.00-22.00. ‘L'été au Port Hercule 2024’: Stand gastronomici (h 11.30/22.30) + Animazione (h 16/22.30) + Mercato dei siti storici Grimaldi (h 16.30/22) + commercianti aperti fino a mezzanotte. Port Hercule, fino al 25 agosto, info Informazioni: +377 93 150602





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate