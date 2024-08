Arma di Taggia "torna" negli anni Novanta e si gode una settimana di Ferragosto tra luci, suoni e sorrisi

"Ti dedico le autostrade che portano a... Arma di Taggia". Parafrasando uno dei successi dei Pinguini Tattici Nucleari, interpretato lo scorso martedì dai Giovani Wannabe, tribute band del gruppo bergamasco che porta proprio il nome del brano citato, si può sintetizzare il percorso fatto da migliaia di turisti in questa settimana di Ferragosto.

Nonostante il maltempo, la magia delle notti di mezza estate non è stata intaccata: musica, emozioni e divertimento hanno colorato i giorni da lunedì al venerdì 16, giornata in cui il format "Voglio tornare agli anni '90" ha riempito le strade e le piazze di Arma con persone provenienti dalla provincia di Savona e turisti da tutta Italia.

È stata la ciliegina sulla torta dopo cinque giorni di eventi capaci di catalizzare l'attenzione nonostante le iniziative nei comuni limitrofi, a partire dai fuochi di Sanremo dello scorso 14 agosto. "È stata una settimana pazzesca", afferma Barbara Dumarte, assessore al Turismo del comune di Taggia. "Tutti i format che abbiamo proposto sono stati apprezzati, e credo che il merito sia dovuto alla loro varietà, capace di spaziare su diversi fronti".

Gli eventi hanno sorpreso positivamente anche lo stesso assessore: "Cosa mi ha sorpreso? Sicuramente la serata dedicata alle canzoni della Disney", prosegue. "Ci siamo davvero divertiti e non pensavo che sarebbe andata così bene. In generale sono soddisfatta: tutti gli eventi, ripeto, hanno avuto il loro successo: dalla sfilata floreale al tributo per Ligabue al mitico Gianni Rossi".

E poi Ferragosto. "Il 15 è stata una serata bellissima, divertente ed emozionante, che ha anticipato il grande successo di ieri con il format 'Voglio tornare negli anni '90': Arma era davvero sold out e questo ci ha fatto molto piacere. Per il terzo anno consecutivo siamo riusciti a offrire ai nostri cittadini e turisti un evento di altissimo livello".