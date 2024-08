Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 15 a domenica 18 agosto in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 15 AGOSTO



SANREMO

9.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)

10.00-24.00. ‘Nemo hub in Fiera’: mercatino dell’Artigianato in piazza Colombo, fino al 18 agosto

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

10.15. Solennità dell'Assunta: in fondo al Santuario della Madonna della Costa, formazione del corteo con le associazioni d'Arma e di Volontariato, le autorità civili e militari, la Famija Sanremasca e i Consoli del Mare + 10.30, tradizionale investitura dei Consoli del Mare al Santuario + alle 11, solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Monsignor Antonio Suetta

11.00 & 19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti i giorni di agosto escluso quello con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)



19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con il ‘The Cu3e trio’ formato da Davide Rock (voce e chitarra), Vincenzo Pisano (piano) e Andrea Colonna (batteria). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.30 & 21.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: doppio spettacolo per i più piccoli dal titolo ‘Fire and led show’ con Geo il Giocoliere. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.15. Per ‘Cinema sotto le stelle 2024’, proiezione film ‘Frida’ (2002), regia Julie Taymor. piazza San Costanzo nel centro storico, ingresso libero



IMPERIA

11.00. ‘Coincidenze’: visita accompagnata al Museo d’Arte Contemporanea mirata a delineare le opere presenti nel Museo a partire dai suoi fautori: il costruttore Angelo Invernizzi e il figlio Lino Invernizzi, architetto e collezionista d’arte. MACI Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151, info e prenotazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)



21.00. Per ‘Musica sotto le gru’, concerto dei ‘Vedo Nero’, Zucchero Tribute Band. Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

19.15-20.45. Lezione di Yoga gratuita a cura Scuola Yoga Pramiti (tutti i giovedì di Agosto. Forte dell’Annunziata



21.15. Per il 26° Festival Organistico Internazionale ‘Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria’, esibizione del concertista austriaco di fama internazionale Wolfgang Capek, docente di organo presso l’Università per la musica e le arti di Vienna. Cattedrale di Santa Maria Assunta, ingresso libero e gratuito

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

19.00. Festeggiamenti Patronali di San Rocco con serate gastronomiche e danzanti. Oratorio Parrocchia San Rocco, fino al 16 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



21.00. (RINVIATA) Presentazione del libro ‘Il Sentiero della Speranza’ di Enzo Barnabà. Giardini della Casa Valdese di Vallecrosia

BORDIGHERA



8.00 & 8.50. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



17.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



18.00. Aperitivo danzante: musica e divertimento al centro sociale bordigotto ‘Insieme senza età’. Villa Levratto in via dei Colli 13 (tutti i giovedì fino al 29 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

21.00. FerraGhiotto: Ferragosto Bordigotto con Musica dal vivo e Dj Set. Rotonda di Sant’Ampelio, ingresso gratuito

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)



21.30. Spettacolo Cabaret ‘Live in Tokyo’ con ‘Pino e gli Anticorpi’. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA



17.00-23.00. ‘Artigianato sotto le Stelle’: fiera promozionale a cura dell’associazione Amici della Musica & dell’Arte sul Lungomare

18.30. Flora: parata floreale itinerante sul lungomare

21.30. One Man Show di Michele Tomatis: spettacolo tra musical e grandi hit internazionali. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE



21.30. Concerto della Shary Band in Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Messa sul Mare per la festa dell’Assunta

SAN LORENZO AL MARE

9.00. Risveglio muscolare a cura di Uisp tutti i giovedì, fino al 22 agosto

10.15. Acquagym tutti i martedì e giovedì fino al 23 agosto, info 346 7944194



18.00. Mercatino di arte e artigianato sul lungomare

DIANO MARINA

22.30. Spettacolo pirotecnico con Fuochi d’artificio di Ferragosto. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)

17.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)

21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)

21.30. Per ‘San Bart Cabaret’, Maria Pia Timo in ‘Corpo’. Piazza Torre Santa Maria



CERVO



17.30-23.00. Mostra ‘Wunderkammer’ di Giuseppe Schenone. Bastione di Mezzodì, ingresso libero, fino al 25 agosto (h 17.30/19.30-20.30/23), info 0183406462/3 (più info)



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Orlando d'amore furioso - Le belle parole spesso nascondono cattivi tranelli’: spettacolo itinerante di Emanuele Conte del Teatro della Tosse ispirato a uno dei più grandi capolavori della letteratura per riscoprire la straordinaria modernità di Ariosto e dei suoi personaggi. Piazza Vittorio Emanuele, fino al 17 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)

BAJARDO



21.00. Summer party music con DJ Loj by Teatrando Produzioni. Piazza della Parrocchiale

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)



COSTARAINERA

21.00. Cena condivisa di ferragosto con musica e giochi d'acqua

DOLCEACQUA

21.30. Ferragosto con i Baronetti Serata cover in Piazza Mauro

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289

PERINALDO

19.00. Festa del Volontariato. Sagra e Musica nel Centro Storico

PRELA’

14.00. 3°Torneo di Bocce Quadrate a coppie sorteggiate, Ritrovo allo ‘Sportegu de Bestie’ di Tavole

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre



20.00. Sagra del Polpo e Patate: serata enogastronomica e danzante con l’orchestra ‘Mimmo Mirabelli + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.00. Torneo di Bocce Quadre e a seguire serata danzante. Frazione Realdo



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS

22.30. Festival Pyromélodique 2024 nella Baia di Juan-les-Pins (più info)



CANNES



22.00. Festival d’Art Pyrotechnique 2024: spettacolo dal titolo ‘À fleur d’eau, à fleur de peau’ del Canada. Baia della città (più info)

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-22.00. ‘L'été au Port Hercule 2024’: Stand gastronomici (h 11.30/22.30) + Animazione (h 16/22.30) + Mercato dei siti storici Grimaldi (h 16.30/22) + commercianti aperti fino a mezzanotte. Port Hercule, fino al 25 agosto, info Informazioni: +377 93 150602

20.00. Per il ‘Monte-Carlo Summer Festival 2024’, concerto di Lenny Kravitz. Salle des Etoiles, anche domani (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



VENERDI’ 16 AGOSTO

SANREMO

10.00-24.00. ‘Nemo hub in Fiera’: mercatino dell’Artigianato in piazza Colombo, fino al 18 agosto

10.00. Alfred Nobel ritorna a Sanremo: visita della villa e del parco, accompagnati dal sosia del famoso scienziato (15 euro incluso il biglietto d’ingresso). Ritrovo all’ingresso Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

11.00 & 19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti i giorni di agosto escluso quello con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Diego Genta e Selena Gaslini (duo piano e voce). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.30-22.00. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: luci itineranti e incanto, Parata luminosa con danza su trampoli e originale danza di eleganti cavalli luminosi. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Concerto ‘Souvenir d’Italie’ con la band ‘The Brilliant Tina Linetti’s’. Piazza San Siro



IMPERIA

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)

19.00. ‘Cene in Borgo’: locali di ristorazione e bar che propongono particolari menù e apericena con specialità culinarie. Passeggiata Aicardi alla Marina (tutti i venerdì fino al 13 settembre)



21.00. Per ‘Musica sotto le gru’, concerto dei ‘Studio 54’. Banchina Aicardi



VENTIMIGLIA



8.00. Yoga all’aperto presso la terrazza panoramica di Via Voronoff 27 a Grimaldi (ogni venerdì sino al 16 agosto)



9.00-23.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)



10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

21.00. Per ‘Cinema sotto le Stelle’, proiezione film ‘La ricerca della felicità’ con Will e Jaden Smith. Terrazza panoramica di Via Voronoff 27 (lato monte) a Grimaldi

21.00. ‘Zodiaco’: conferenza sul tema dell’Ecologia Interiore e Intelligenza Artificiale a cura Vincenzo Laganà. Forte dell’Annunziata

21.15. ‘Ludo et Disco’: giocare assieme per imparare. Attività per bambini e famiglie (tutti i venerdì di agosto). Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

19.00. Festeggiamenti Patronali di San Rocco con serate gastronomiche e danzanti. Oratorio Parrocchia San Rocco

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.00. ‘Per Tesori di Ponente e Condivisioni’, Presentazione delle meraviglie del Santuario dei Cetacei e dei nostri fondali insieme al progetto Vela Pop di Cesare Piana e alla biologo marina Manuela Galli. Un incontro per conoscere da vicino la biodiversità marina e i progetti di tutela dei cetacei e degli ecosistemi marini. Giardino della Chiesa Valdese

BORDIGHERA



8.50, 18.00 & 21.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

18.30.‘Agorà – Arte in Piazza’, inaugurazione della festa d’arte e di creatività nelle piazzette e i ‘caruggi’ della città alta. Alle 19.00 Performance di Giustino Caposciutti + h 19.30 Teatro itinerante + h 20.30 Concerto fisarmonica e sax di Gianni Martini e Mirco Rebaudo (fino al 15 settembre)

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

18.00-24.00. ‘Artisti sotto le Stelle’: mercatino di artigianato A cura dell'Ass. Arte e Party. Pista ciclabile (tutti i venerdì fino al 13 settembre)

21.30. Serata di musica e ballo con ‘DjTex’. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA

21.30. Musica e divertimento con il format ‘Voglio Tornare negli Anni ’90’. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.30. ‘Italian Summer Night Rock Party’: concerto dei DiSparsi con musica rock italiana (Vasco. Liga. Zucchero. Battisti. Battiato. Zucchero...) + esibizione delle Flying Girls artiste di Pole Dance + dalle 23.30, Dj Tps Project: musica Dance Elettronica (House, Electro e Big Room). Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. ‘Balliamoci l’estate 2024’: si balla e si canta con Gianni Rossi e il suo spettacolo in Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

18.00. Mercatino di arte e artigianato sul lungomare

21.00. Spettacolo teatrale itinerante delle Compagnia Teatro dell'Albero

DIANO MARINA

18.30. Per la rassegna ‘Due parole in riva al mare’, Trekking letterario al chiaro di luna con Davide Longo che presenta camminando ‘Requiem di provincia’ (Einaudi). In collaborazione con Barbara Campanini, guida ambientale escursionistica. Ritrovo alla Biblioteca Civica

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)

9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)

21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)

CERVO

17.30-23.00. Mostra ‘Wunderkammer’ di Giuseppe Schenone. Bastione di Mezzodì, ingresso libero, fino al 25 agosto (h 17.30/19.30-20.30/23), info 0183406462/3 (più info)

21.30. Per il ‘Festival internazionale di musica da camera di Cervo’, concerto di GeGè Telesforo & Big Mama Legacy. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Orlando d'amore furioso - Le belle parole spesso nascondono cattivi tranelli’: spettacolo itinerante di Emanuele Conte del Teatro della Tosse ispirato a uno dei più grandi capolavori della letteratura per riscoprire la straordinaria modernità di Ariosto e dei suoi personaggi. Piazza Vittorio Emanuele, fino al 17 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



ARMO



17.00. Festa per il 50º compleanno della Pro Loco Armo: gara per appassionati e professionisti di cucina, per trovare la salsa al mortaio con l’aglio di Vessalico ideale per essere abbinata al famoso pan fritto della Sagra di Colle San Bernardo + gara di Petanque + mototerapia. Colle San Bernardo

BAJARDO

10.00. ‘Tibetan Summer Camp’: tre giorni di yoga e meditazione organizzato da Allegria centro benessere. Chiesa Vecchia, fino al 18 agosto

BORGOMARO

21.00. Per il ‘FestiValdelMaro’, ‘Puccini 100 anni dopo’: concerto con Alberto Bologni (violino), Giuseppe Bruno (pianoforte), Dario Di Vietri (tenore). Piazza Felice Cascione

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)

DOLCEACQUA

21.30. ‘Le Stelle dalla Corte dei Doria’: serata di osservazione astronomica. Castello dei Doria (12 euro, prenotazione obbligatoria al 337 1004228)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



MONTEGROSSO PIAN LATTE

21.00. Concerto dei Monelli di Montegrosso con i loro canti popolari in Piazza Ai Caduti (possibilità di cenare in loco con lo street food organizzato in collaborazione con le attività del borgo)

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



19.00. Sagra della Capra e fagioli: serata gastronomica musicale con la band ‘Cristian e la Luna Nueva’ in frazione Verdeggia



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



21.00. Per ‘Jazz au Château, concerto di Hetty Kate (Jazz vocal swing). Città alta (più info)

CANNES

14.00. Les Plages Électroniques 2024: 3 giorni di festa con musica non-stop diffusa da 7 palchi. Palais des festivals et des congrès (la programmazione a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

11.00-22.00. ‘L'été au Port Hercule 2024’: Stand gastronomici (h 11.30/22.30) + Animazione (h 16/22.30) + Mercato dei siti storici Grimaldi (h 16.30/22) + commercianti aperti fino a mezzanotte. Port Hercule, fino al 25 agosto, info Informazioni: +377 93 150602



20.00. Per il ‘Monte-Carlo Summer Festival 2024’, concerto di Lenny Kravitz. Salle des Etoiles (più info)



21.00. Per la Note Bleue Summer Festival, ‘Incontri ravvicinati’: concerto dei ‘Close Counters’ di Melbourne. La Note Bleue, anche domani (più info)





SABATO 17 AGOSTO



SANREMO



10.00-24.00. ‘Nemo hub in Fiera’: mercatino dell’Artigianato in piazza Colombo, fino al 18 agosto

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

11.00 & 19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti i giorni di agosto escluso quello con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)

17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)

21.00. Per la Rassegna di Teatro Dialettale ‘Nini Sappia’ (25ª edizione), spettacolo del Gruppo Teatrale ‘Don Bosco’ di Varazze. Piazza San Siro, ingresso libero

21.30. Per la ‘Sanremo Summer Symphony’, concerto degli ‘Igudesman & Joo’ in ‘Happy Concert’ accompagnati dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Auditorium Franco Alfano (più info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

9.00-12.30. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17,

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)



18.30. Notte bianca di Imperia a cura del Consorzio Porto Maurizio. Piazza Marconi, Via Cascione, Via XX Settembre, Via San Maurizio, Piazza Ricci, Via Martiri della Libertà, Via Strafforello, Piazza Mameli e Borgo Foce. (più info)



20.45. ‘Che fai tu Luna in ciel?’: osservazione della Luna con i telescopi puntati da Calata Anselmi alla volta celeste, e spettacolo in Planetario ‘Il cielo dell’estate’. Planetario all’interno del Museo Navale, Calata Anselmi (solo planetario intero 15 euro, ridotto 10 euro; combinato planetario + museo intero 18 euro, ridotto 12,50 euro), info: museiimperia@solidarietaelavoro.it

21.30. ‘Amore in Musica sulla Passeggiata degli Innamorati’: concerto di Simone Peduzzi e Helena Hellwig. Zona Tiro a Volo

VENTIMIGLIA

9.00-12.30. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)



10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

21.00. Per (r)esate a Grimaldi’, musica dal vivo con il trio ‘Chè Tango’. Terrazza panoramica di Via Voronoff 27 a Grimaldi

21.00. Contest Musicale per Giovani Artisti del Ponente Ligure in Via Ruffini

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



8.30 & 9.10. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



17.00. ‘Claude Monet a Bordighera’: facile passeggiata guidata nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (10 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)

19.00.‘Agorà – Arte in Piazza’, festa d’arte e di creatività nelle piazzette e i ‘caruggi’ della città alta: performance di Giustino Caposciutti + h 19.30 Teatro itinerante + h 20.30 Concerto violino e chitarra di Unda Duo (fino al 15 settembre)

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

OSPEDALETTI

8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)

10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)



21.30. ‘Notte Orange’: mercatino in Via XX Settembre + Intrattenimento musicale con Carlito e i suoi Briganti in Piazza Sant'Erasmo + Pan & Pumata in Piazzetta della Fontana + Senz'Alibi in Piazza IV Novembre + Dj Set El Coach & Mr. Pink in Via XX Settembre + Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia musica itinerante

RIVA LIGURE



10.00. Mercatino hobbistico tutti i mercoledì e sabato fino al 31 agosto

21.30. Balliamoci e Cantiamoci l’Estate con Gianni Rossi Show. Piazza Ughetto

TAGGIA ARMA

21.30. ‘Madame Chrysanthéme’: spettacolo teatrale a cura di Hic Et Nunc Teatro e con la partecipazione di Chiara Giribaldi. Anfiteatro del Castello di Taggia

21.30. Cartoon Mania: spettacolo con le sigle dei cartoni animati. P iazza Tiziano Chierotti

SAN LORENZO AL MARE



17.30. Per la 13ª edizione del Festival ‘Due parole in riva al mare’, libri e storie per bimbi sotto l'ombrellone con presentazione libro di Davide Longo ‘Il Gioco della Salamandra’ (Mondadori). Spiaggia del Cerbero



DIANO MARINA



21.30. Presentazioni del nuovo saggio di Luca Valentini ‘Mare Monstrum’ (Atene). Partecipa la cantautrice loanese Corinna Parodi con il suo ‘Canto di Demetra’, ed il giornalista, autore, poeta Sergio Donna e Miss Inverno in carica, Manuela Mintrasti. Conduce la giornalista e scrittrice Alessia Parravicini. Area esterna dell'Hotel Caravelle di via Sausette, ingresso libero

21.30. 13ª edizione ‘Estate Musicale Dianese’, ‘Barock… viaggio nella musica, dal barocco al rock’ con il quartetto d’archi ‘Alter Echo String Quartet’: Marta Taddei (violino), Noemi Karamas (violino), Roberta Ardito (viola), Rachele Rebaudengo (violoncello)’. A cura di Associazione Ritorno all’Opera. Villa Scarsella (15 euro)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)

9.00-10.00. Yoga in Largo Scofferi (tutti i sabato, fino al 31 agosto)



10.00. Zumba in Largo Scofferi, Torre Santa Maria (tutti i sabati fino al 31 agosto)

21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)



CERVO



17.30-23.00. Mostra ‘Wunderkammer’ di Giuseppe Schenone. Bastione di Mezzodì, ingresso libero, fino al 25 agosto (h 17.30/19.30-20.30/23), info 0183406462/3 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Orlando d'amore furioso - Le belle parole spesso nascondono cattivi tranelli’: ultimo giorno dello spettacolo itinerante di Emanuele Conte del Teatro della Tosse ispirato a uno dei più grandi capolavori della letteratura per riscoprire la straordinaria modernità di Ariosto e dei suoi personaggi. Piazza Vittorio Emanuele (info e acquisto biglietti a questo link)

BADALUCCO

17.30. ‘Esplorando Badalucco’: visita gratuita del paese con guida turistica qualificata. Partenza da Piazza Duomo (si raccomanda di indossare scarpe comode e di munirsi di acqua da bere)

BAJARDO

10.00. ‘Tibetan Summer Camp’: tre giorni di yoga e meditazione organizzato da Allegria centro benessere. Chiesa Vecchia, fino al 18 agosto

16.00-18.00. Due secoli di eleganza maschile’: mostra con pezzi di abbigliamento storico maschile tratti dalla collezione del musicista Freddy Colt che spazia dal 1805 al 2005 (ingresso 2 euro). Locali del Castello attiguo alla Chiesa Vecchia (sabato e domenica fino al 1 settembre)

21.00. Per ‘Bajardo Lectures’, spettacolo musico-teatrale di artisti provenienti da Verona dal titolo ‘L’ultimo barcaro. Una storia sull’acqua’ di e con Beatrice Zuin, attrice e cantante, accompagnata alla chitarra dal maestro Carlo Ceriani. Chiesa Vecchia

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto

CASTEL VITTTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - Ammirando Luna e Saturno: cena dalle ore 19.30 osservazioni dalle ore 21.30. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



CERIANA

19.00. Sagra della Salsiccia, un omaggio a questo prodotto tipico locale, con degustazioni, stand gastronomici e animazione musicale a cura della ‘Berben Band’. Piazza G.Marconi e Piazza Santa Marta, anche domani

CIPRESSA

19.00. ‘Aregainfest’, serata gastronomica con musica ad Aregai

DOLCEACQUA

20.00. Serata Gastronimica e Danzante con i Dusaigòti in Piazza Garibaldi

22.30. Spettacolo Pirotecnico Musicale tra storia, luci, colori e musica



DOLCEDO

21.00. Per la rassegna ‘Per le Vie del Borgo’, concerto del ‘Motus Leavus Trio’, ensemble Jazz formato da Tina Omerzo, Edmondo Romano e Luca Falomi. Chiesa Parrocchiale di San Tommaso

LUCINASCO

21.00. Per la rassegna ‘Concerti sul Lago’, ‘Le voci d’Oro’: omaggio ai grandi evirati con Florent Rami (Controtenore), Benoît Dumon (Controtenore) Axel Pojaghi (Violoncello), Marcello Formenti (Organo e Clavicembalo). Chiesa Santi Stefano e Antonino (nell’antico borgo), ingresso libero

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



MOLINI DI TRIORA



21.00. Commedia dialettale messa in scena dalla ‘Compagnia Stabile Città di Sanremo’ dal titolo ‘...In paciugu eleturale’. Frazione Corte, ingresso libero

21.15. ‘Replicando’: incontro dal titolo ‘Alpi Liguri - Scrigno di emozioni di Immagini e Parole’ + ‘Le maschere di Ubaga’. Teatro/ricreatorio San G. Lantrua, Via Case Grande, entrata libera (locandina)



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

PORNASSIO

14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

20.00. Sagra degli spaghetti con cozze: serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’orchestra ‘Danilo Ponti’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



21.00. ‘Pre Strigora’: spettacolo ‘Le Carte di Angiolina’, omaggio a Faber e alla sua Genova con il Teatro dell’Albero e Progetto Ianua. Zona Boschetto



FRANCIA

CANNES

14.00. Les Plages Électroniques 2024: 3 giorni di festa con musica non-stop diffusa da 7 palchi. Palais des festivals et des congrès (la programmazione a questo link)



MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-22.00. ‘L'été au Port Hercule 2024’: Stand gastronomici (h 11.30/22.30) + Animazione (h 16/22.30) + Mercato dei siti storici Grimaldi (h 16.30/22) + commercianti aperti fino a mezzanotte. Port Hercule, fino al 25 agosto, info Informazioni: +377 93 150602



21.00. Per la Note Bleue Summer Festival, ‘Incontri ravvicinati’: concerto dei ‘Close Counters’ di Melbourne. La Note Bleue (più info)





DOMENICA 18 AGOSTO



SANREMO

10.00-24.00. ‘Nemo hub in Fiera’: mercatino dell’Artigianato in piazza Colombo

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)

19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti le domeniche di agosto escluso quelle con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Time Out: Roberto Blasi e Davide Zappia (duo voce e chitarre). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Spettacolo di magia e clownerie dal titolo ‘Bizzarri equilibri’ di Lello Clown, dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Pigna, anfiteatro San Costanzo

IMPERIA

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)



20.00-23.00. ‘Una sera al Museo’: apertura straordinaria del Santuario di Santa Croce e del Museo delle Confraternite con un approfondimento inerente alcuni tesori artistici presenti nel complesso museale a cura della dottoressa Anna Marchini, storica dell’arte del nostro ponente ligure, co-autrice di numerose pubblicazioni sul patrimonio artistico locale. Santuario di Montegrazie



20.00 & 22.15. ‘Giraparasio’ (due giri): piacevole visita guidata gratuita nei vicoli, nelle strade, nelle piazze del borgo storico, una delle realtà più interessanti del Ponente ligure. Ritrovo davanti al Duomo, info e prenotazioni 336 992009 (Enzo)

21.00. Musica al Santuario: concerto dedicato alla musica sacra di Gabriel Fauré, del quale ricorre in centenario della morte , tenuto dall’ Ensemble vocale e strumentale ‘11 Concento’ con all’arpa Eva Randazzo e alla direzione del coro Luca Franco Ferrari. Santuario N.S. Grazie Montegrazie

VENTIMIGLIA

9.00. Giornata del Bambino (9ª edizione): escursione in barca per bambini 6-12 anni a cura Circolo Nautico Intemelio. Tratto mare tra P. Cavallotti/Porto

10.00. ‘Viaggio nel Paleolitico’: visita guidata al Museo Preistorico dei Balzi Rossi a cura della Cooperativa Omnia (10 euro escluso biglietto Museo), info 0184 229507

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre



18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)



21.00-23.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

21.00. Concerto Tributo alla musica Pop Rock ’80 a cura dell’Associazione Culturale Slem Ventimiglia. Via dante

21.00. Concerto di beneficenza a cura del gruppo ‘Casa del Caos’. A cura Associazione Culturale Borgo D’Arte. Piazza delle Erbe

21.00. Serata di musica da ballo con DJ set. Terrazza panoramica di Via Voronoff 27 (lato monte) a Grimaldi

21.15. ‘Al brillar di Stelle’: visite guidate a lume di candela al Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181 (tutte le domeniche di agosto)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

9.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



19.00.‘Agorà – Arte in Piazza’, festa d’arte e di creatività nelle piazzette e i ‘caruggi’ della città alta: performance di Giustino Caposciutti + h 19.30 Teatro itinerante + h 20.30 Concerto di canzoni dialettali dei B&B Trio (fino al 15 settembre)

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

OSPEDALETTI

10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

17.00. ‘A Cielo Aperto’: esposizione d'arte a cura di artisti locali. Piazze e vie del centro

TAGGIA ARMA

8.00- 19.00. Fiera promozionale dell’antiquariato e del piccolo collezionismo. Ex mercato coperto a Taggia



21.15. Per ‘Cinema in Pineta’, proiezione film ‘Signora Harris va a Parigi’. Via Lido

21.30. Musica live con le canzoni di Cremonini, Pezzali e Mengoni con la tribute band La Notte Italiana. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE



8.00. Vespaghetti: raduno auto e moto d’epoca a cura di Rivespa. Ritrovo in Piazza Ughetto

19.30. ‘Golosando tra i Carugi’: apericena itinerante tra Danza e Teatro per le vie e piazze cittadine

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Esibizione del quartetto ‘Gli Archi Insoliti’ nello spettacolo ‘Da Nord a Sud: passeggiando per Broadway e i barrios di Buenos Aires’. Piazza Scovazzi

DIANO MARINA

6.00. ‘Diano all’alba – 6km alle 6’: corsa-passeggiata non competitiva sulla Passeggiata a mare. Ritrovo Molo delle Tartarughe

10.00-20.00. ‘Dipingiamo insieme’: mostra di pittura a cielo aperto. Via Genala angolo via Nizza e via Genova

21.30. Diano SottoMarina: incontro dal titolo ‘Il mare profondo, immergiamoci insieme nel mare profondo della piana di Diano Marina. A cura dell'associazione sportiva dilettantistica InfoRmare. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero

21.30. ‘L’apprendista segretaria’: spettacolo teatrale a cura di Associazione Amici del Teatro. Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Val Steria Valley: shopping d’estate in zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 25 agosto)



9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)

21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)

CERVO

17.30-23.00. Mostra ‘Wunderkammer’ di Giuseppe Schenone. Bastione di Mezzodì, ingresso libero, fino al 25 agosto (h 17.30/19.30-20.30/23), info 0183406462/3 (più info)

21.30. ‘Duecentotré passi nella tundra’: spettacolo teatrale dell’attrice Irene Ivaldi.mPalazzo Viale (10 euro), info e prenotazioni 328 7122351 (più info)



ENTROTERRA

BAJARDO

10.00. ‘Tibetan Summer Camp’: ultimo di tre giorni di yoga e meditazione organizzato da Allegria centro benessere. Chiesa Vecchia

11.00. Cerimonia di commemorazione dei partigiani trucidati nell’agosto 1944 a cura dell’ANPI. Edicola di Piecastello

16.00-18.00. Due secoli di eleganza maschile’: mostra con pezzi di abbigliamento storico maschile tratti dalla collezione del musicista Freddy Colt che spazia dal 1805 al 2005 (ingresso 2 euro). Locali del Castello attiguo alla Chiesa Vecchia (sabato e domenica fino al 1 settembre)

21.15. Proiezione cinematografica nella Sala del Castello

CAMPOROSSO

21.00. Per la rassegna musicale ‘Ricordando Fabrizio De Andrè... le storie’, concerto ‘Berben canta De Andrè’ della Berben band. Lungomare De Andrè, ingresso libero

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto



CERIANA



19.00. Sagra della Salsiccia, un omaggio a questo prodotto tipico locale, con degustazioni, stand gastronomici e animazione musicale ‘Discomania’ con ‘Super Disco Band’. Piazza G.Marconi e Piazza Santa Marta



COSTARAINERA



17.30. Festa Jardival2 al Parco Novaro



DOLCEACQUA



21.00. Serata di Premiazione del Premio di poesia dialettale ‘Giannino Orengo’. Giardinetti sala Polivalente

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289

PERINALDO

21.15. Concerto di musica da camera ‘Al lume delle stelle’. Sala Consiliare



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

PIGNA

9.15. Da Gola Gouta al Monte Lega: escursione di circa 5 ore accompagnati dalla guida GAE M.Giovanna (10 euro). Ritrovo davanti all’ex Rifugio Gola di Gouta, oppure alle 8.30 dalla pasticceria di Pigna, info 347/4563954 (più info)

PONTEDASSIO



14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA

10.00-21.00. Strigora 2024: giornata dedicata alle streghe di Triora con mercatino medievale + visite guidate + spettacoli per bambini + animazioni + spettacoli teatrali + presentazioni libri (il programma a questo link)

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

CANNES

14.00. Les Plages Électroniques 2024: ultimo di 3 giorni di festa con musica non-stop diffusa da 7 palchi. Palais des festivals et des congrès (la programmazione a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

11.00-22.00. ‘L'été au Port Hercule 2024’: Stand gastronomici (h 11.30/22.30) + Animazione (h 16/22.30) + Mercato dei siti storici Grimaldi (h 16.30/22) + commercianti aperti fino a mezzanotte. Port Hercule, fino al 25 agosto, info Informazioni: +377 93 150602





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate