Canottaggio: un oro e un argento per la sanstevese Arianna Ramella nell'ultimo fine settimana alla 'Coupe de Jeunesse'

Arianna Ramella della Canottieri Santo Stefano al Mare è stata selezionata per rappresentare l'Italia alla ‘Coupe de la Jeunesse’, una prestigiosa regata internazionale di canottaggio che si tiene annualmente dal 1985 ed è riservata agli atleti under 19.

La giovane atleta sanstevese ha ottenuto ottimi risultati durante la competizione. Sabato ha conquistato la medaglia d'argento gareggiando contro Gran Bretagna e Danimarca, mentre domenica ha trionfato davanti a Gran Bretagna e Olanda.

Arianna ha primeggiato nell'otto femminile insieme al suo equipaggio di talentuose atlete: Sara Carriero, Caterina Barberis (SC Amici del Fiume), Serena Abate (CC Roma), Eleonora Ciavarro, Margherita Angela Gramaglia (SC Caprera), Aurora Toffanello (SC Tritium), Carolina Zannella (CC Roma) e Nora Gosso (SC Amici del Fiume) in qualità di timoniera.

Inoltre, durante l'evento in Repubblica Ceca, c'era anche Roberto Gotz di Sanstevese (in prestito alla Canottieri Sampierdarenesi) che ha gareggiato nel quattro di coppia. Sabato ha conquistato la medaglia d'argento dietro la Repubblica Ceca e davanti alla Polonia, mentre domenica non ha potuto partecipare alla finale a causa di un guasto all'imbarcazione. Il suo equipaggio includeva Davide Campanini (Speranza Prà), Giovanni Rosi Bernardini (Canottieri Roma) e Giorgio Colombo (Canottieri Pescate).

Grazie alle brillanti performance degli atleti menzionati, la squadra italiana ha trionfato nella classifica generale. Ora l'attenzione si sposta verso il Campionato Mondiale Under 23 che si terrà in Canada sul bacino di St. Catherine (Ontario) dal 18 al 23 agosto, dove Alice Ramella rappresenterà l'Italia nella specialità del doppio pesi leggeri femminile insieme a Elena Sali (Canottieri Bissolati).