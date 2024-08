Camporosso: stage di danza dal titolo ‘Residenza’ della compagnia Ariston Proballet al centro G. Falcone

La compagnia Ariston Proballet continua la sua azione didattica e performativa nel mese di agosto in Liguria.



“Dal 26 al 31 agosto 2024 si svolgerà uno stage dal titolo ‘Residenza’ nel centro polivalente G. Falcone di Camporosso – si spiega nella nota - con il patrocinio del Comune di Camporosso (un ringraziamento speciale all'Assessore Cristiana Celi). Durante lo Stage si svolgeranno:

1) lezioni di danza classica tenute della insegnante internazionale, ballet master della compagnia Teatro di Balletto di SIBIU in Romania e Dirttrice della Compagnia Ariston Proballet: Sabrina Rinaldi

2) Lezioni di danza contemporanea e Laboratori coreografici tenute dal Coreografo internazionale vincitore di premi internazionali e Art Dir. dell' ARISTON PROBALLET: Marcello Algeri

3) Lezioni di danza moderna tenute dal danzatore solista della compagnia di HOF in Germania e diplomato in Horton alla Accademia Alvin Ailey di New York: Andrea Frisano

4) Conferenze di medicina della danza e dello sport tenute dal Dirigente Ospedaliero: Dott. Maurizio Algeri

Il giorno 30 agosto nell'Arena Sabauda di Camporosso si svolgerà lo spettacolo (con entrata gratuita) ’Opera’ danzata dalla Proballet e con l'apertura danzata dagli Stagisti con una coreografia studiata appositamente durante i laboratori coreografici.

‘Opera in Danza’ (spettacolo ironico in due atti)

L’opera lirica e la musica sinfonica diventano danza nella coreografia di Marcello Algeri

Nuovo appuntamento per l’estate la compagnia Proballet porterà

‘Opera in Danza’, nuovo lavoro del Coreografo Marcello Algeri. La musica colta – quella delle arie d'opera o delle sinfonie e delle melodie simbolo del grande repertorio che tutto il mondo ammira – è la protagonista di uno spettacolo con un approccio ammirato alla Lirica, qual è quello dei danzatori sul palco e del coreografo.

In ‘Opera in Danza’ la musica brilla nelle scene che si susseguono l’un l’altra e arricchiscono l'anima dei giovani artisti dello spettacolo, che raccolgono l'invito delle melodie ad immergersi nel colorato mondo della fantasia operistica e sinfonica, per vivere con gioia l’esperienza musicale in un gioco di suggestioni e atmosfere ironiche.

Gioacchino Rossini, Pietro Mascagni, Wolfgang Amadeus Mozart, Ennio Morricone e altri autori risplendono nel gesto degli interpreti, forti della contaminazione fra linguaggio teatrale e coreutico che la coreografia richiede e del prezioso contenuto drammaturgico dello spettacolo.

Eleganza e humor sottile caratterizzano le scene del corpo di ballo, diverse tra loro nelle linee, nella gestualità, nella fisicità e nel virtuosismo, ma capaci di coniugare la più classica delle tradizioni con gli stili di danza più all'avanguardia in un’unica azione coreografica. Un gioco di coppie dove prevale la personalità di ognuno per creare un mondo variopinto.

Intermezzi e Scherzi accompagnano e permettono al pubblico e agli artisti di nuotare in un fiume di note, formato dalla ‘Cenerentola’ di Rossini, dalle ‘Nozze di Figaro’ di Mozart, dalla ‘Gazza Ladra’ al ‘Barbiere di Siviglia’, da ‘Ombra mai fu’ di Handel, da ‘Moses e Amalia por Amor’, dalla ‘Griselda’ di Vivaldi e dal ‘Guglielmo Tell’ fino alla ‘Cavalleria Rusticana’ di Mascagni e al ‘Flauto Magico’ di Mozart.