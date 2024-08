Sanremo, park Palafiori e area sosta sul lungomare Calvino-piazzale Dapporto: automobilisti 'ostaggi' dei parcheggi pubblici (Foto)

Una città come Sanremo, inseguita dalla sua fama ormai senza confini, non può permettersi il rischio di "intrappolare" malcapitati automobilisti nei parcheggi pubblici durante le ore serali, magari dopo aver assistito a uno spettacolo oppure al termine di una cena consumata in uno dei tanti ristoranti fra il centro e il litorale. Così, ancora una volta, in Comune si è deciso di "pescare" dal bilancio una discreta somma pur di garantire l’uscita delle macchine dal park Palafiori e dalle sbarre dell’area di sosta "open air" lungomare Calvino-piazzale Dapporto (considerato posteggio in struttura, controllato a distanza), anche nella fascia oraria 19-01.

Già, perché i pochi "custodi" comunali (si contano sulle dita di una sola mano e stazionano nel gabbiotto del Palafiori) riescono a coprire, a turno, appena 12 ore al giorno, dalle 7 alle 19. Resterebbero, quindi, completamente scoperte le altre 12 ore, dato che la carenza di personale impedisce di ampliare il numero degli addetti. Da qui la soluzione, dapprima sperimentata a spot dall’estate 2022 e adesso in forma duratura, di affidare ad esterni l’incombenza di rispondere alle richieste d’intervento per problemi di uscita dei mezzi. Ma soltanto per ulteriori 6 ore, escludendo quindi la notte fonda, quando i casi del genere di fatto si azzerano.

Ecco, allora, la figura degli steward che assicurano la reperibilità serale spingendosi fino all’una. Basta comporre un numero telefonico dedicato, indicato su appositi cartelli, per chiederne l’arrivo, senza scomodare ogni volta la polizia municipale e le forze dell’ordine, fino ai vigili del fuoco, come accadeva in precedenza e con ripetute lamentele.

Dall’estate scorsa si è deciso di assegnare il servizio con durata annuale, anziché per pochi mesi scelti in base a maggiori necessità specifiche. Il 31 luglio è scaduto l’affidamento alla Aps Ausiliari Civici Imperia e gli uffici competenti, nell’ambito dell’assessorato ai lavori pubblici guidato da Massimo Donzella, hanno provveduto all’attivazione di un nuovo appalto, invitando sei ditte specializzate, tra cui quella uscente e anche Amaie Energia e Servizi, la multiutility partecipata del Comune. Ha risposto soltanto la cooperativa sociale Delta-Mizar, applicando un ribasso del 6% sul preventivo di 40.200 euro più Iva, che ha ridotto l’importo di base a 37.788 euro (diventano 46.101, a bilancio, applicando la tassazione).

Il nuovo affidamento del servizio è già scattato e scadrà, ovviamente, il 31 luglio 2025. Intanto, qualche disagio viene segnalato in relazione alla cassa dell’area di piazzale Dapporto, dove l’altra sera parecchi automobilisti che avevano assistito al concerto di Ermal Meta con la Sinfonica, nel vicino auditorium Alfano, hanno incontrato difficoltà nel pagamento della sosta: "Il dispositivo non accettava le banconote, soltanto monete e bancomat - la lamentela - E con la carta diventa complicato comporre il Pin, in quanto i numeri dei tasti sono talmente consumati da risultare quasi del tutto illeggibili".