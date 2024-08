"Eppure è amore", a Soldano va in scena un nuovo spettacolo del Teatro Banchéro di Taggia

Un nuovo spettacolo all’aperto per il Teatro del Banchéro di Taggia, questa sera, domenica 11 agosto alle 21,15 nella piazza del Rossese di Soldano con ingresso libero. “Eppure è amore: musica, intrecci amorosi e racconti fascinosi” una serata di musica e teatro il cui tema centrale è l’amore in alcune delle sue forme. Come viene vissuto questo sentimento e quanti tipi di amore si possono provare?

Attraverso testi ironici, divertenti, poetici e riflessivi scritti nella maggior parte dagli stessi attori, e brani musicali altrettanto emozionanti, le voci recitate e cantate si avvicenderanno nella Piazza del Rossese di Soldano per un pubblico di tutte le età all’insegna del divertimento.

Banchéro Caffè, la rassegna di eventi che il Banchéro organizza in autunno e inverno nella propria sala, si sposta all’aperto con una nuova edizione di Banchéro Caffe sotto le Stelle per raggiungere un pubblico vacanziero e desideroso di trascorrere una serata diversa. Accompagnati dalla musica eseguita al pianoforte dal M° Massimo Dal Prà saliranno sul palco: Alessandra Sasso, Alessandra Savona, Carla Talete, Laura Trimarchi, Manuela Zulberti, Maura Amalberti, Vincenzo Genduso. Ideazione, scena e regia del Teatro del Banchéro. Nel mese di ottobre riprenderanno le consuete attività laboratoriali della scuola di teatro e di scrittura.