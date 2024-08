CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 10 agosto

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- BORDERLANDS – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 - di Eli Roth - con Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu - Azione/Avventura/Commedia - "L'intero universo sembra convergere su Pandora - corporazioni intergalattiche in competizione tra di loro, formazioni paramilitari, orde di cavatori, fuorilegge e criminali. Sono tutti lì per la Cripta, misterioso e leggendario luogo costruito dagli Eridiani, una razza aliena oramai estinta capace eoni fa di solcare il cosmo grazie alla loro tecnologia semidivina. Chi trova la Cripta ha accesso al potere degli Eridiani, così Pandora a causa dell'incessante ricerca è diventata una landa desolata sfregiata da deserti, radiazioni e mostri. È qui che un giorno arriva Lilith, cacciatrice di taglie suo malgrado al soldo di Atlas, despota dell'omonima corporation, deciso a ritrovare la figlia Tiny Tina scomparsa poco prima e diretta proprio su Pandora...”

Voto della critica: **

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- TRAP – ore 17.00 - 19.00 - 21.30 - di M. Night Shyamalan - con Josh Hartnett, Hayley Mills, Alison Pill, Saleka Shyamalan, Kid Cudi – Horror/Thriller - "Un’artista si è persa in una foresta irlandese e trova rifugio in una baita insieme a tre sconosciuti: tutti loro saranno minacciati da una minacciosa e misteriosa creatura che si aggira nel bosco...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- DEADPOOL & WOLVERINE – ore 16.45 – 19.15 – 21.45 - di Shawn Levy - con Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney – Azione/Commedia/Fantascienza - "In questo nuovo capitolo Wade sembra aver trovato una sorta di ‘normalità’ con i suoi amici e con Vanessa, ma proprio durante la sua festa di compleanno viene contattato dalla TVA (Time Variance Authority, agenzia che si occupa di problematiche delle linee temporali, introdotta nel MCU dalla serie TV Loki) per una missione che cambierà per sempre l'MCU. Al suo fianco, per portare a termine la missione, ci sarà Logan (che comparirà con il suo alter ego, ‘Patch’), il mutante noto come Wolverine. L'agente dela TVA che preleva Wade dalla sua festa di compleanno - dove finalmente lo vediamo assaporare un momento di felicità - informa che il Wolverine che Wade dovrà prelevare dalla sua Timeline è un uomo ormai finito perchè ‘ha causato la distruzione del suo mondo’. Inutile dire che Logan non vuole niente a che fare con questa storia, ma Deadpool e le sue pistole - ma forse più le sue incessanti chiacchiere - sanno essere molto, molto convincenti...”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- A SPASSO CON WILLY – ore 17.30 - 19.30 - 21.15 - di Dennis Gansel - Animazione/Avventura - "Un anno dopo gli eventi, la vita a Lummerland è tornata alla normalità. Ma nuvole scure si stanno addensando sulla tranquilla isola: la banda di pirati Die Wilde 13 ha appreso che la signora Malzahn è stata sconfitta e ora vuole vendicarsi. Gli abitanti di Lummerland non hanno idea del pericolo imminente. Nel frattempo, la principessa Li Si sta visitando Jim Knopf. Jim può fidarsi di lei ma vorrebbe scoprire finalmente la verità sulle sue origini...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- INSIDE OUT 2 – ore 17.00 - 21.30 – di Pete Docter, Kelsey Mann – Animazione - "Riley è diventata ufficialmente una teenager: il che significa apparecchio per i denti, sonni inquieti e un'improvvisa voglia di rispondere male ai genitori. Il fatto è che con la pubertà la consapevolezza di sé di Riley è andata in crisi, complice anche la scoperta che le sue due migliori amiche, Grace e Bree, andranno in un liceo diverso dal suo dopo l'estate. Al momento però le tre ragazze sono in partenza per un campo estivo di hockey che durerà tre giorni, durante i quali Riley cercherà di farsi accettare da un nuovo gruppo per non correre il rischio di restare da sola in futuro. Il nuovo gruppo è una squadra di hockey composta da ragazze più grandi che la vedono come una primina un po' ‘cringe’, tranne Viv, la caposquadra, che prende Riley sotto la sua ala. Ma Riley sta provando nuove emozioni e nella sala comandi della sua psiche, finora abitata da Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto, arrivano Ennui, Invidia, Imbarazzo e soprattutto Ansia, potenza distruttiva che minaccia di sabotare ogni azione messa in piedi dal dream team capitanato dall'esuberante Gioia...”

Voto della critica: ****

- TWISTERS – ore 19.00 – di Lee Isaac Chung - con Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, Brandon Perea, Maura Tierney – Azione/Avventura/Drammatico - "Daisy Edgar-Jones veste i panni di Kate Cooper, ex cacciatrice di uragani segnata dall'incontro devastante con un tornado durante i suoi anni al college. Kate, che ora studia i percorsi degli uragani al riparo nel suo ufficio di New York City, viene spinta a tornare in campo dal suo amico Javi per testare un innovativo sistema di tracciamento. Il suo percorso incrocia quello di Tyler Owens, un'affascinante e spericolata superstar dei social media che si diverte a postare le sue avventure a caccia di tempeste con il suo gruppo: più sono pericolose, meglio è! Con l'intensificarsi della stagione delle tempeste, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e le loro rispettive squadre si ritrovano sulla traiettoria di molteplici sistemi temporaleschi che convergono sull'Oklahoma centrale e che metteranno a dura prova la loro sopravvivenza...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- C’È ANCORA DOMANI – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Paola Cortellesi - con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli - Drammatico - "Delia è ‘una brava donna di casa’ nella Roma del dopoguerra: tiene il suo sottoscala pulito, prepara i pasti al marito Ivano e ai tre figli, accudisce il suocero scorbutico e guadagna qualche soldo rammendando biancheria, riparando ombrelli e facendo iniezioni a domicilio. Secondo il suocero però ‘ha il difetto che risponde’, in un'epoca in cui alle donne toccava tenere la bocca ben chiusa. E Ivano ritiene sacrosanto riempirla di botte e umiliarla per ogni sua ‘mancanza’. La figlia Marcella sta per fidanzarsi con il figlio del proprietario della pasticceria del quartiere, il che le darebbe la possibilità di migliorare il suo status e allontanarsi dalla condizione arretrata in cui vive la sua famiglia, nonché da quella madre sempre in grembiule e sempre soggetta alle angherie del marito. Per fortuna fuori casa Delia ha qualche alleato: un meccanico che le vuole bene, un'amica spiritosa che la incoraggia, un soldato afroamericano che vorrebbe darle una mano. E soprattutto, ha un sogno nel cassetto, sbocciato da una lettera ricevuta a sorpresa...”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- UN MONDO A PARTE – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 - di Riccardo Milani - con Antonio Albanese, Virginia Raffaele, Sergio Saltarelli, Alessandra Barbonetti - Commedia - "Michele Cortese è un maestro elementare che, dopo 30 anni di insegnamento nelle periferie della Capitale non ne può più di ‘cercare di salvare gente che non ha intenzione di essere salvata, e ti mena pure’. Pur essendo di ruolo, chiede l'assegnazione provvisoria presso una scuola di Rupe, un paesino sperduto dell'alta Val di Sangro, nel cuore del Parco nazionale dell'Abruzzo, che conta 378 anime - anzi, 364 perché l'anno prima ci sono state ‘14 dipartite e nessuna nascita’. Quando Michele arriva alla scuola del nuovo incarico, attraversando montagne innevate popolate da lupi, scopre che dovrà insegnare ad una pluriclasse di soli sette bambini fra prima, terza e quinta elementare. E in breve scoprirà anche che il preside del comprensivo di una cittadina più grande ha tutto l'interesse a che la scuola di Rupe chiuda i battenti, dato che gli alunni di quinta se ne andranno e occorre un numero minimo di studenti per non accorpare lo sparuto gruppetto alla scuola più grande. Toccherà al maestro Cortese e alla vicepreside Agnese, insieme al personale scolastico, ai bambini e agli abitanti di Rupe, tentare di salvare il proprio presidio educativo con un escamotage davvero audace...”

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- POVERE CREATURE! – ore 17.30 - 21.00 – di Yorgos Lanthimos - con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Christopher Abbott - Commedia/Drammatico - "Oltre alle cicatrici che lo sfigurano e alle terribili menomazioni del suo fisico, Godwin Baxter deve a suo padre anche una sincera passione per il metodo scientifico e le pratiche chirurgiche. L'esperimento che più lo inorgoglisce è Bella, che tratta come una figlia. L'ha trovata cadavere, incinta di un feto ancora vivo, e le ha ridato il respiro e trapiantato il cervello del neonato. Ora Bella, già cresciuta e splendida nel corpo, cresce rapidamente anche nelle facoltà mentali, imparando a camminare, parlare e, soprattutto, desiderare. A nulla vale, a questo punto, il tentativo del suo creatore di fermarla: God(win) le ha dato la vita e, con essa, il libero arbitrio...”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- TRAP – ore 21.30 - di M. Night Shyamalan - con Josh Hartnett, Hayley Mills, Alison Pill, Saleka Shyamalan, Kid Cudi – Horror/Thriller - "Un’artista si è persa in una foresta irlandese e trova rifugio in una baita insieme a tre sconosciuti: tutti loro saranno minacciati da una minacciosa e misteriosa creatura che si aggira nel bosco...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- BORDERLANDS – ore 21.15 - di Eli Roth - con Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu - Azione/Avventura/Commedia - "L'intero universo sembra convergere su Pandora - corporazioni intergalattiche in competizione tra di loro, formazioni paramilitari, orde di cavatori, fuorilegge e criminali. Sono tutti lì per la Cripta, misterioso e leggendario luogo costruito dagli Eridiani, una razza aliena oramai estinta capace eoni fa di solcare il cosmo grazie alla loro tecnologia semidivina. Chi trova la Cripta ha accesso al potere degli Eridiani, così Pandora a causa dell'incessante ricerca è diventata una landa desolata sfregiata da deserti, radiazioni e mostri. È qui che un giorno arriva Lilith, cacciatrice di taglie suo malgrado al soldo di Atlas, despota dell'omonima corporation, deciso a ritrovare la figlia Tiny Tina scomparsa poco prima e diretta proprio su Pandora...”

Voto della critica: **

SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- MATRIMONIO CON SORPRESA – ore 16.30 – 18.30 – 21.00 – di Julien Hervé - con Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testud, Marianne Denicourt, Julien Pestel - Commedia - "Sul punto di sposarsi, Alice e François decidono di riunire le loro due famiglie. Per l'occasione, riservano ai loro genitori un regalo originale: un test del Dna affinché ognuno possa scoprire le origini dei suoi antenati. Ma la sorpresa si trasformerà in un boomerang quando i risultati, per la grande famiglia aristocratica dei Bouvier-Sauvage e per quella dei più modesti Martin, saranno a dir poco inaspettati...”

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- TWISTERS – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Lee Isaac Chung - con Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, Brandon Perea, Maura Tierney – Azione/Avventura/Drammatico - "Daisy Edgar-Jones veste i panni di Kate Cooper, ex cacciatrice di uragani segnata dall'incontro devastante con un tornado durante i suoi anni al college. Kate, che ora studia i percorsi degli uragani al riparo nel suo ufficio di New York City, viene spinta a tornare in campo dal suo amico Javi per testare un innovativo sistema di tracciamento. Il suo percorso incrocia quello di Tyler Owens, un'affascinante e spericolata superstar dei social media che si diverte a postare le sue avventure a caccia di tempeste con il suo gruppo: più sono pericolose, meglio è! Con l'intensificarsi della stagione delle tempeste, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e le loro rispettive squadre si ritrovano sulla traiettoria di molteplici sistemi temporaleschi che convergono sull'Oklahoma centrale e che metteranno a dura prova la loro sopravvivenza...”

Voto della critica: ***





