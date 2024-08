Taggia:"stan up for the 42", spettacolo della Compagnia teatrale i Cattivi di Cuore

Domenica 11 Agosto alle ore 21.30 presso il Castello di Taggia, il Comune di Taggia, assessorato alla Cultura, in collaborazione con Hic et Nunc Teatro di Giorgia Brusco e la Compagnia teatrale i Cattivi di Cuore, presenta lo spettacolo "stan up for the 42" scritto, diretto e interpretato da Massimiliano Antonelli. I punti di snodo delle storie, della Storia, sono terre di confine dove prima e dopo si confondono, si fondono e ci confondono. Lo spettacolo, irrituale e dal registro variopinto, è il racconto sornione e sarcastico, gaio e affettuoso, di uno di questi punti di snodo. Il racconto di un punto di salto verso il nuovo e il diverso consci che l’oggi è il risultato di tutti gli ieri. Uno spettacolo ironico e intelligente che sa arrivare ai sentimenti, con un bravissimo Massimiliano Antonelli. Ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l'ex convento di Santa Teresa a Taggia.