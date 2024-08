Sanremo riaccoglie Ermal Meta, il cantautore protagonista all'Alfano questa sera: "Che emozione essere qui" (Foto)

Il cantautore ha anche allontanato alcuni rumors che lo vedono nuovamente protagonista al Festival: "In questo momento voglio chiudere il tour e poi voglio rimettermi a scrivere. Ammetto che mi manca scrivere dopo un po' che sono in giro: per questo non vedo l'ora di ritornare in studio".

Sanremo si prepara ad indossare l'abito 'da sera' e ad accogliere, ancora una volta, Ermal Meta. Il cantautore farà il suo esordio al Summer Symphony con l'orchestra sinfonica e darà la possibilità ai suoi fan di ascoltare, per la prima volta dal vivo, tre nuovi brani. Meta ha parlato anche del ritorno di Carlo Conti alla conduzione del Festival: "Sono contento per lui, farà un grande bel Festival".

Proprio sulla scrittura, Meta ha sottolineato come "in questo momento storico si può scrivere di qualunque cosa ed essa viene strumentalizzata. Tutto ciò che accade oggi in Italia e nel Mondo, dal punto di vista sociale e comunicazione, è pieno di aggressività. Riproporre canzoni Come non mi avete fatto niente e Vietato morire non so come verrebbero accolte. Oggi è difficile oggi toccare temi complicati senza venire massacrati".

Il punto focale del concerto di questa sera, oltre gli amatissimi successi riarrangiati e rivestiti di nuovi suoni, sarà “Buona Fortuna”, l’album uscito il 3 maggio. Un’opera che si pone come riflessione sul reale significato della parola fortuna, vista da diverse angolazioni, e anche una dedica speciale a Fortuna, la figlia di Ermal nata quest'anno. Sul palco con l'artista e l'Orchestra Sinfonica di Sanremo anche il Coro FilHarmonia diretto dal M° Giulio Magnanini, già direttore del Coro del Teatro dell'Opera di Nizza e di altre realtà italiane e francesi.

Un gruppo abituato a collaborare con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo e a prendere parte sia a produzioni legate al repertorio classico che a quello pop. Il coro è composto da cantori provenienti da tutta la Provincia di Imperia e dalla Francia che da tempo si prepara a prendere parte a questa serata.

Alla direzione del concerto il M° Piero Romano dal 1992 Fondatore e Direttore Artistico Orchestra ICO della Magna Grecia – Taranto – Puglia e insignito nel 2018 del titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Attivissimo sia come artista (direttore, pianista, compositore) che come organizzatore, ha al suo attivo svariate esperienze, incarichi e competenze professionali che lo portano a viaggiare in tutto il mondo. Gli arrangiamenti sono stati curati dal M° Marco Battigelli e dal M° Valter Sivilotti che sarà sul palco, al pianoforte.