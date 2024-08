Taggia, sosta con disco orario 7 giorni su 7 per il parcheggio di viale delle Palme

Come ormai noto, la sosta nel parcheggio di viale delle Palme conosciuto come ‘Beckman’ sarà regolamentata con disco orario per la durata di sei ore e per l’intera giornata (0-24h) dal lunedì alla domenica. Ad essere interessato dalla delibera di giunta, però, è solo il piano inferiore dell'opera: per quanto riguarda il piano superiore, invece, tutto rimane come prima e quindi con gli stalli gratuiti e senza ulteriori limiti, come sottolineato da Andrea Lapini.

L'apposita segnaletica verticale è stata posta in opera nelle ultime ore. La decisione era stata presa dall’Amministrazione Comunale per la ricerca di una soluzione atta a garantire le possibilità della sosta negli spazi esistenti per gli utenti che fruiscono delle numerose attività ed esercizi commerciali, istituti di credito e stabilimenti balneari. Una decisione presa per venire incontro anche alle esigenze dei residenti, che da mesi manifestavano il proprio malessere per la situazione del parcheggio di viale delle Palme.