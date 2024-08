La Croce Rossa diventa 'green', installati due impianti fotovoltaici nelle sedi di Sanremo e Taggia (Foto)

La Croce Rossa Italiana comitato di Sanremo schiaccia un occhio al ‘green’ realizzando due impianti fotovoltaici nelle due sedi di Taggia e della città dei fiori.

Ad annunciarlo è il presidente Ettore Guazzoni: “L’Impianto a Taggia ha una potenza di 5,5kw per garantire energia per l’intera durata della copertura del servizio del 118 in sede dalle 8 alle 20. A Sanremo invece è stato installato un impianto da 20kw con accumulatore al fine di renderci autonomi anche nelle ore notturne”.

La Cri di Sanremo è tra le prime, in Italia, ad essersi adeguata all’energia ecologica.