Molini di Triora: sabato prossimo con la banda 'Anfossi' di Taggia il tributo a Domenico Modugno

Trent’anni fa ci lasciava Domenico Modugno, considerato uno dei padri della musica leggera italiana e uno tra i più prolifici artisti in generale.

La Banda Pasquale Anfossi lo vuole ricordare nel 30° della sua scomparsa in una versione musicale dal titolo ‘Modugno Forever’ del M° G. Gazzani, che si terrà sabato alle 21 a Molini di Triora. Dirigerà il M° Vitaliano Gallo e saranno eseguite musiche di Bivarof, Bellini, Vidale, Chiappa, Pusceddu, Porter, Abba.

Modugnoa scritto e inciso circa 230 canzoni, interpretato 38 film per il cinema e 7 per la televisione, nonché recitato in 13 spettacoli teatrali e condotto alcuni programmi televisivi. Ha inoltre vinto quattro Festival di Sanremo, il primo dei quali, nel 1958, con la canzone ‘Nel blu dipinto di blu’ di cui era anche autore, cosa che lo rende il primo cantautore in gara nella storia della manifestazione. Solo di questo brano 22 milioni di copie vendute.