Quali sono le isole meno conosciute in Italia

Un viaggio tra le isole più esclusive e meno conosciute in Italia

L'Italia è il paese che sa come affascinare i viaggiatori da tutto il mondo con la sua storia millenaria, la sua cultura unica e i suoi paesaggi mozzafiato. Tra le sue meraviglie, le isole Italiane sono considerate le vere gemme del Mediterraneo. Molti di noi conoscono luoghi come Capri, l’arcipelago della Maddalena, la Sicilia e Sardegna, che attirano migliaia di turisti ogni anno, ma esistono altre isole meno conosciute che offrono esperienze altrettanto magiche, ma con un tocco di autenticità e tranquillità che è sempre più difficile trovare nelle mete più famose sempre più inflazionate e mete turistiche per eccellenza. Questi angoli di paradiso sono perfetti per chi cerca una fuga dalla routine quotidiana e vuole immergersi nella natura incontaminata, lontano dal turismo di massa.

Le “hidden gems” d'Italia sono isole che conservano il loro fascino selvaggio, dove il tempo sembra essersi fermato e dove la bellezza del paesaggio è amplificata dalla quiete e dalla presenza di poche persone. Qui, le spiagge non sono mai affollate, i sentieri di trekking ti portano in luoghi di incredibile bellezza e le acque cristalline sono perfette per snorkeling e immersioni. Le tradizioni locali, poi, sono ancora vive e pulsanti, offrendo uno spaccato autentico della cultura mediterranea.

In questo viaggio alla scoperta delle isole meno conosciute d’Italia, esploreremo sei destinazioni che promettono di incantare chi ha la fortuna di visitarle. Oltre a raccontare le bellezze di queste isole, vi guideremo su come raggiungerle facilmente tramite traghetti e aliscafi, rendendo queste perle del Mediterraneo più accessibili di quanto si possa immaginare.

Isola di Marettimo:

Parte dell'arcipelago delle Egadi, Marettimo è un paradiso per gli amanti della natura e del trekking. L'isola, con le sue montagne che si ergono maestose dal mare, è una delle più selvagge e incontaminate della Sicilia. Le sue grotte marine, come la Grotta del Tuono e la Grotta del Cammello, sono mete imperdibili per chi ama le immersioni subacquee e lo snorkeling. I traghetti per Marettimo partono da Trapani e Marsala, e l'itinerario più breve dura 1 ora e 10 minuti offrendo vedute mozzafiato sul Mar Tirreno.

Isola di Capraia:

Capraia è una delle sette isole che compongono l'Arcipelago Toscano, ed è un autentico tesoro nascosto. Con le sue coste frastagliate, calette nascoste e acque cristalline, Capraia è ideale per chi cerca avventure all'aria aperta. L'isola è anche nota per i suoi sentieri escursionistici, che attraversano una natura rigogliosa e incontaminata. Per arrivare a Capraia, bisogna prendere un traghetto dal porto di Livorno. Offre servizi regolari con una traversata di circa 2 ore e mezza. È consigliabile prenotare in anticipo, soprattutto durante i mesi estivi.

Isola di Ventotene:

Parte dell'arcipelago pontino, Ventotene è un piccolo gioiello ricco di storia e fascino. Con le sue antiche rovine romane, le spiagge di sabbia nera e le acque cristalline, Ventotene è ideale per chi cerca una destinazione tranquilla e culturalmente ricca. L'isola attualmente può essere raggiunta solo in traghetto da Napoli, Formia e Ponza. Le traversate possono durare 1 o 2 ore a seconda del tipo di traghetto scelto.

Isola di Filicudi:

Tra le isole Eolie, Filicudi è una delle meno conosciute, ma offre un'esperienza autentica e selvaggia. L'isola è perfetta per chi cerca un contatto diretto con la natura, con i suoi sentieri che attraversano paesaggi vulcanici e le sue calette nascoste. Filicudi è anche famosa per il suo mare cristallino, ideale per immersioni e snorkeling. Filicudi è raggiungibile dai porti di Milazzo, Palermo e Napoli tramite traghetti e aliscafi. La traversata può durare dalle 2 alle 5 ore, a seconda del porto di partenza.

Isola di Linosa:

Situata tra Lampedusa e Malta, Linosa è una delle isole Pelagie e un vero paradiso per gli amanti della natura. Le sue spiagge nere di origine vulcanica, le acque cristalline e la ricca fauna marina fanno di Linosa una destinazione ideale per chi cerca tranquillità e avventura. Linosa è raggiungibile dal porto di Porto Empedocle, vicino ad Agrigento. La traversata dura circa dalle 3 alle 7 ore, ma l'attesa è ricompensata dalla bellezza selvaggia dell'isola. Linosa inoltre può essere raggiunta dalla vicina Lampedusa in traghetto per una piacevole gita di 1 giorno.

Come raggiungere le isole in traghetto e in aliscafo

Le isole meno conosciute d'Italia rappresentano delle vere e proprie perle, perfette per chi desidera sfuggire dal turismo di massa e vivere un'esperienza autentica e selvaggia. Raggiungerle è semplice grazie ai numerosi collegamenti marittimi offerti da traghetti e aliscafi , che rendono queste destinazioni accessibili e al contempo esclusive.

Queste "hidden gems" sono pronte ad accogliere i viaggiatori in cerca di tranquillità, bellezze naturali e tradizioni locali. Non resta che preparare le valigie e partire alla scoperta di questi angoli di paradiso nascosti tra le acque cristalline del Mediterraneo!

Parti da Sanremo alla Scoperta delle Isole meno conosciute d'Italia

Sanremo, con la sua posizione privilegiata sulla Riviera dei Fiori, è un ottimo punto di partenza per esplorare alcune delle isole meno conosciute d'Italia. Grazie ai collegamenti marittimi e alla vicinanza con porti principali, Sanremo offre un accesso comodo a gemme nascoste del Mediterraneo. Da Sanremo, puoi facilmente raggiungere porti come Genova e Livorno, da cui prendere traghetti e aliscafi verso destinazioni meno conosciute. Questi collegamenti ti permetteranno di esplorare tutte queste isole affascinanti.