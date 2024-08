Bibione: la meta ideale per l’estate 2024

Bibione, situata lungo la costa veneta, è una destinazione che conquista ogni anno migliaia di visitatori. Con la sua spiaggia dorata, che si estende per 10 chilometri, e una vasta gamma di attività per tutti rappresenta il luogo perfetto per una vacanza estiva.

Per giornate di relax, di avventura, o con una combinazione di entrambe le cose, Bibione ha tutto ciò che serve per soddisfare le aspettative dei turisti.

La località

La località di Bibione è suddivisa in 4 zone -edè rinomata per la sua sabbia fine e dorata.

Le diverse zone offrono servizi di qualità per garantire un’esperienza confortevole.

In tutta la spiaggia vi è la possibilità di noleggiare ombrelloni e lettini, di usufruire di cabine spogliatoio, di docce e lavapiedi per il massimo comfort e igiene personale.

È sempre garantito il servizio di Primo Soccorso, con infermieri professionisti presenti costantemente durante il giorno e vi sono svariate postazioni di salvataggio dotate di defibrillatore e imbarcazioni a motore.

In spiaggia, l'animazione è gratuita e quotidianamente coinvolge adulti e bambini in moltissime attività ludico sportive organizzate nei diversi punti allestiti lungo l’arenile. I genitori poi, possono sempre fare affidamento su nursery e aree gioco per i loro bambini.

Inoltre, per gli amanti dello sport, si possono prendere lezioni di surf e vela grazie alle scuole presenti direttamente sulla spiaggia o sfidarsi sui campi da beach volley.

Natura, relax e punti di interesse

Bibione è molto più di una semplice località balneare: la natura incontaminata fa da sfondo in tutta la cittadina. Gite in kayak nella laguna,, escursioni in bicicletta e itinerari turistici in barca che includono luoghi di interesse storico, come i tradizionali casoni dei pescatori, sono solo alcuni esempi di ciò che si può fare.

Le Terme di Bibione, d’altra parte, rappresentano una delle attrazioni principali per chi cerca relax e benessere. Grazie alle acque termali che sgorgano dal sottosuolo a una temperatura di 52°C, è possibile immergersi nelle piscine interne ed esterne, con idromassaggi e cascate d’acqua calda. È il luogo ideale per rigenerarsi, soprattutto in coppia.

Uno dei punti di interesse più iconici di Bibione, però, è proprio il Faro di Punta Tagliamento. Costruito all’inizio del Novecento, offre una vista panoramica mozzafiato. Durante l’estate, l’area circostante diventa un centro culturale con mostre ed eventi.

Alla scoperta degli eventi a Bibione con l’Associazione Bibionese Albergatori

Bibione è una località vivace, con un, consultabile su www.bibione.eu. Nei mesi estivi, ospita competizioni sportive, concerti, spettacoli teatrali e serate di cinema all’aperto. Gli eventi enogastronomici permettono di assaporare i prodotti tipici della regione, mentre le attività per bambini garantiscono il massimo divertimento.

Infine, l’Associazione Bibionese Albergatori consente ai turisti di rimanere aggiornati sulle varie attività ricreative, ma anche di prenotare strutture ricettive, tra cui hotel di lusso e alberghi per famiglie.