Trasportava le 'bionde' dall'Italia alla Francia: tunisino arrestato dalle polizie italiana e francese (Foto)

Si è conclusa giovedì scorso, con l’arresto per importazione illegale di tabacchi in territorio francese di un tunisino residente a Nizza, l’operazione svolta dagli agenti dal reparto Polfer di Ventimiglia in collaborazione con le autorità francesi che ha permesso di sequestrare un ingente quantitativo di sigarette di varie marche, per un valore di circa 11mila euro.

Il tunisino, di 54 anni, era diventato nelle ultime settimane una presenza abituale della stazione ferroviaria internazionale di Ventimiglia. Gli ingombranti bagagli che portava con sé hanno attirato l’attenzione della Polfer che ha deciso di controllare il viaggiatore rinvenendo, all’interno delle valigie, un grosso quantitativo di sigarette.

La Polfer ha pertanto informato il Centro di Cooperazione Polizia e Dogana di Ponte San Luigi, che a sua volta ha allertato gli organi di Polizia e Dogana Francesi. Grazie alla stretta collaborazione tra le forze di polizia italo-francesi, che ha permesso di monitorare l’attività del soggetto ed accertare i suoi continui spostamenti tra l’Italia e la Francia, si è giunti all’arresto avvenuto il 1° agosto scorso e portato a termine in territorio francese dalle autorità del paese transalpino.