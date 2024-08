Sanremo: prima giornata di pattuglie miste in centro, 22 persone controllate e due espulsioni (Foto)

Sono state 22 le persone identificate ieri, nella prima giornata in cui è stato svolto un servizio di vigilanza disposto dal Questore di Imperia con l’impiego di pattuglie di Polizia, Municipale ed Esercito, tra rondò Garibaldi, corso Garibaldi e le vie limitrofe a piazza Colombo.

Nel corso della mattinata, in corso Garibaldi il personale di servizio, ha rintracciato un 31enne tunisino senza documenti, che è stato accompagnato in Commissariato. Aveva numerosi precedenti penali e, da pochi giorni era stato scarcerato da Ragusa, per gravi reati attinenti la sfera sessuale. L’uomo è stato portato al Cpr di Gorizia per il rimpatrio.

Ai giardini ‘Medaglie d’Oro’ è stato poi fermato un 38enne marocchino senza documenti. Dopo le procedure di identificazione è stato espulso e munito dell’Ordine del Questore della Provincia di Imperia a lasciare il territorio nazionale.