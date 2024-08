Sanremo: cocci di bottiglia in via Duca D'Aosta, ciclisti forano e chiedono l'intervento del Comune (Foto)

Cocci di bottiglia e schegge di vetro sparsi lungo tutta la parte alta di via Duca D'Aosta. E' successo stamattina sulla strada che porta alla Madonna della Guardia.

Sul posto è subito intervenuta una volante della Polizia Locale che ha agevolato una spazzatrice di Amaie Energia per una pulizia urgente della strada. Forse non un gesto volontario ma una caduta dei contenitori di vetro da qualche automezzo in transito all'origine dell'accaduto.

Sembra che abbia provocato la foratura di alcune biciclette di appassionati impegnati nella tradizionale ‘salita del Poggio’ senza per fortuna conseguenze. Il traffico è stato regolamentato il tempo necessario alla bonifica del tratto di strada pericoloso.