Sanremo: carcere di Valle Armea, detenuto spegne la sigaretta in un occhio di un agente penitenziario

Un detenuto di 20 anni, italiano e in carcere per reati di resistenza, furto ed evasione, ha spento una sigaretta in un occhio di un agente della Polizia Penitenziaria, nel carcere di Valle Armea a Sanremo.

La conferma arriva da Fabio Pagani, segretario della UilPa Polizia Penitenziaria. “Quanto accaduto – dice Pagani - se confermato e secondo la ricostruzione che ci è pervenuta, evidenzia come il controllo delle carceri sia in mano alla criminalità, soprattutto a Sanremo e specialmente nella prima e terza sezione. In qualsiasi momento i detenuti potrebbero portare a termine i propri disegni criminosi, a prescindere dall’impegno che, con profonda abnegazione, viene garantito da tutto il corpo di Polizia Penitenziaria”.

Ad oggi il carcere di Sanremo conta 258 detenuti su una capienza di 223: “Da giorni – prosegue Pagani -i detenuti delle rispettive sezioni si rifiutano di rientrare nelle celle all’orario previsto (19.30) e la chiusura slitta intorno alle 22 ma anche alle 22.30. Una situazione di palese ingovernabilità ma, nostro malgrado, non diversa da quella che si registra nelle altre sedi penitenziarie”.

Sono 14.500 i detenuti in Italia, oltre la capienza tollerabile, e 18mila le unità mancanti alla Polizia penitenziaria, a cui bisogna aggiungere carenze sanitarie, deficienze strutturali, infrastrutturali e disorganizzazione imperante. “Ribadiamo – termina Pagani - che servono subito misure concrete ad effetto immediato o la situazione precipiterà ulteriormente. Del resto, se il vice Presidente del Consiglio, Antonio Tajani, ha dichiarato che ‘ogni suicidio di un agente penitenziario e di un detenuto è un fallimento dello Stato’ e se le parole hanno ancora un senso, 65 reclusi e 7 appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria che si sono tolti la vita nel solo 2024 dovrebbero indurre ad azioni consequenziali”.