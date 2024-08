Sanremo: bicicletta rubata in piazza Colombo, la Polizia scopre il malvivente e la restituisce al proprietario

Gli agenti del Commissariato di Sanremo hanno recuperato una bicicletta che era stata rubata da due stranieri nella centralissima piazza Colombo.

Gli agenti della Volante, nel corso del classico servizio di perlustrazione in città, hanno trovato un extracomunitario che spingeva a mano una bicicletta mountain bike con la pedalata assistita per la quale non era in grado di fornire valide giustificazioni in merito al possesso.

L’uomo aveva rubato la bicicletta insieme ad un complice. I due stranieri sono stati denunciati mentre la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.

Gli agenti della Volante ha anche trovato una bicicletta del valore di diverse migliaia di euro, che era stata rubato il giorno precedente. La bicicletta veniva immediatamente restituita al legittimo proprietario, apparso piacevolmente soddisfatto di rientrare in possesso della propria bici.