Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 8 a domenica 11 agosto in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 8 AGOSTO



SANREMO

9.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)

10.00 & 11.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

17.00. Piña 2024: cinque giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Forte di Santa Tecla, Piazza San Costanzo, Villa Ormond e Monkey's Beach Club, fino all’11 agosto (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Dj Time’ con Federico Staltari (Dj Set). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.30-21.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: spettacolo per i più piccoli dal titolo ‘Magic Workshop con Ago il Mago’. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.30. ‘Aria tango – Bolero’: spettacolo messo in scena dalla compagnia di balletto di Milano. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)

21.00. Per ‘Imperia in Armonia’, concerto Coro Mongioje. Santuario di Santa Croce in Monte Calvario



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

19.15-20.45. Lezione di Yoga gratuita a cura Scuola Yoga Pramiti (tutti i giovedì di Giugno, Luglio e Agosto. Forte dell’Annunziata



VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.00. ‘Magic Music’: concerto del Reddy Bobbio Quintet. Pista di Pattinaggio, ingresso libero

BORDIGHERA



8.00 & 8.50. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato, ingresso libero



18.00. Aperitivo danzante: musica e divertimento al centro sociale bordigotto ‘Insieme senza età’. Villa Levratto in via dei Colli 13 (tutti i giovedì fino al 29 agosto)

19.00. Per ‘Giardini in Love’, tre serate gastronomiche con musica live organizzate in collaborazione con la Pro Loco Borghettina. Musica live: liscio, tango, latino americano, hit anni ‘70’80’90 e swing. Giardini Lowe, ingresso gratuito, fino al 10 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



21.00. ‘In ascolto della Parola’: incontro con la poetessa e pittrice Elena Bellocco per condividere la ricerca di una spiritualità, profonda, attraverso la condivisone di poesie e tele. Partecipa il violinista Baran Volodhmur. Oratorio della Chiesa di Terra Santa

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

21.30. 'Stelle sul Mare 2024. Le Meraviglie del Cielo Estivo’: osservazione del cielo a cura dell’Associazione Stellaria. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA



17.00-23.00. ‘Artigianato sotto le Stelle’: fiera promozionale a cura dell'associazione Arte & Party. Lungomare

21.15. Parata luminosa con luci itineranti sul Lungomare

RIVA LIGURE



21.30. Per la 29esima edizione della rassegna ‘Antiqua’, concerto da Chiesa di Vivaldi con esibizione di Manuel Staropoli (flauto dolce e traversiere), Arianna Zambon (oboe), Yayoi Masuda (violino), Cecilia Medi (fagotto), Lorenzo Fantinuoli (violoncello), Claudia Ferrero (clavicembalo). Oratorio di S. Giovanni Battista, ingresso a offerta libera, info 331 1095412

SANTO STEFANO AL MARE

21.15. Proiezione film ‘Kung Fu Panda’. Anfiteatro Marina degli Aregai (7 euro intero 5 euro ridotto)

21.30. Concerto della Shary Band, gruppo affermato a livello nazionale nella Disco Dancevper divertire grandi e piccini. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

9.00. Risveglio muscolare a cura di Uisp tutti i giovedì, fino al 22 agosto

10.15. Acquagym tutti i martedì e giovedì fino al 23 agosto, info 346 7944194



20.30. Escursione ‘Le stelle dei druidi’. Ritrovo alla Chiesa di San Lorenzo al mare

DIANO MARINA

21.15. Per ‘Un mare di pagine’, presentazione libro dal discografico imperiese Stefano Senardi ‘La musica è un lampo’. Dialogo con l’autore a cura del giornalista Marco Vallarino Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)

17.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)

21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)

21.30. Animazione musicale con Dj Tex. Piazza Torre Santa Maria



CERVO



17.00. Inaugurazione mostra ‘Wunderkammer’ di Giuseppe Schenone al Bastione di Mezzodì: saluti istituzionali della Sindaca Lina Chae del Delegato alla Cultura Walter Norzi. Coordina la Professoressa Antonella Martina. Intervengono Jacqueline Ceresoli e Giuseppe Schenone. Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Orlando d'amore furioso - Le belle parole spesso nascondono cattivi tranelli’: spettacolo itinerante di Emanuele Conte del Teatro della Tosse ispirato a uno dei più grandi capolavori della letteratura per riscoprire la straordinaria modernità di Ariosto e dei suoi personaggi. Piazza Vittorio Emanuele, fino al 17 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)

CAMPOROSSO



21.00. Per la rassegna di ‘Popolar Music’, concerto della banda musicale città di Ventimiglia. Giardini di Piazza d'Armi

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)



CERIANA



17.00-19.00. Mostra collettiva di Roberta Botturi, Laura Maineri, Bruno Muran, Nino Lupi. Atelier Sottopalazzo in Via Palazzo 31, ingresso libero, fino all’11 agosto

CIPRESSA



21.30. Per il ‘Festival internazionale di musica da camera di Cervo’, concerto del ‘Caerus Ensemble’. Ex Chiesa Fortezza di San Pietro, frazione Lingueglietta (info e acquisto biglietti a questo link)

DOLCEACQUA

19.30. & 21.15. ‘Migr'azioni Corali, De Andrè & ...’: esibizione del Coro Troubar Clair. Piazza Mauro alle 19.30 e Porta Lu (Castello) alle 21.15

20.30-23.30. ‘Metti una sera al Castello’: apertura serale Castello dei Doria (entrata a pagamento)



DOLCEDO



21.00. Per la rassegna ‘Per le Vie del Borgo’, ‘Two Pianos One Soul’: concerto a due pianoforti con Dado Moroni, pianista Jazz, e Andrea Bacchetti, pianista classico. Piazzetta San Tommaso, ingresso a offerta libera



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289

PERINALDO

21.15. Per la rassegna ‘Musica nei Castelli di Liguria’, concerto ‘The Piper’s night’ del duo formato dal piper savonese Fabio Rinaudo e dalla cantante e chitarrista Laura Torterolo. Chiostro Francescano presso il Comune

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre



20.00. Sagra delle trippe: serata enogastronomica e danzante con l’orchestra ‘Domenico Cerry’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

21.15. Cinema all’aperto in zona Boschetto

VILLA FARALDI



19.00-23.00. ‘Strade di pietra: sui sentieri del Borgo dell’Arte’, percorso musicale, paesaggistico e artistico ambientato a Tovo Faraldi. In programma performance artistiche a cura di Alchimea e concerti che affiancheranno la presentazione del progetto dedicato ai sentieri artistici della Valle dei Faraldi e l’inaugurazione della mostra collettiva ‘Ri-animazione artistica di un paese’ aperta al pubblico dall’8 al 10 Agosto (ore 17-20, ingresso gratuito). Appuntamento nella piazza centrale di Tovo Faraldi, partecipazione libera e gratuita (locandina)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-22.00. ‘L'été au Port Hercule 2024’: Stand gastronomici (h 11.30/22.30) + Animazione (h 16/22.30) + Mercato dei siti storici Grimaldi (h 16.30/22) + commercianti aperti fino a mezzanotte. Port Hercule, fino al 25 agosto, info Informazioni: +377 93 150602

21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Petr Popelka, con il pianista Mao Fujita. Musiche di Antonín Dvořák e Robert Schumann. Cour d'Honneur del Palazzo del Principe (più info)



SAINT JEAN CAP FERRAT

20.30. ‘Saint Jazz Cap Ferrat’: festival del Jazz al Jardin de la Paix (info e prenotazioni a questo link), fino al 10 agosto





VENERDI’ 9 AGOSTO

SANREMO

10.00. Alfred Nobel ritorna a Sanremo: visita della villa e del parco, accompagnati dal sosia del famoso scienziato (15 euro incluso il biglietto d’ingresso). Ritrovo all’ingresso Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.00. Piña 2024: cinque giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Forte di Santa Tecla, Piazza San Costanzo, Villa Ormond e Monkey's Beach Club, fino all’11 agosto (più info)

21.30. Per la ‘Sanremo Summer Symphony 2024’, concerto di Ermal Meta & Orchestra Sinfonica di Sanremo’ diretta dal M° Piero Romano. Auditorium Franco Alfano (più info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)

19.00. ‘Cene in Borgo’: locali di ristorazione e bar che propongono particolari menù e apericena con specialità culinarie. Passeggiata Aicardi alla Marina (tutti i venerdì fino al 13 settembre)



21.00. Concerto per pianoforte con esibizione di giovani artisti dai 15 ai 24 anni. Al pianoforte Andrea Di Camillo, Cristiano Campucci, Simone Crisci e Ilaria Trippodo, al microfono le voci di Kristel Pena Rodriguez e di Redine Jupe. Con musiche che vanno dal barocco al moderno, dalla musica sacra a quella d’autore. Dirige la maestra Sonia Soprano. Locali della Chiesa Parrocchiale di Poggi, ingresso a offerta

21.00. ‘Imperia unplugged festival’: concerto di Mirkoeilcane e Caterina Cropelli. Piazza San Giovanni (alle 19.30 Palco Aperto con artisti locali)

VENTIMIGLIA



8.00. Yoga all’aperto presso la terrazza panoramica di Via Voronoff 27 a Grimaldi (ogni venerdì sino al 16 agosto)



9.00-23.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)



10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

21.00. Per ‘Cinema sotto le Stelle’, proiezione film ‘Un’ottima annata’ con Russell Crowe. Terrazza panoramica di Via Voronoff 27 (lato monte) a Grimaldi

21.15. ‘Ludo et Disco’: giocare assieme per imparare. Attività per bambini e famiglie (tutti i venerdì di luglio e agosto). Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181

21.15. ‘Fiabe d’Autore’: spettacolo teatrale itinerante con canzoni dal vivo a cura Reading e drama Ventimiglia. Centro Storico

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.00. Per la rassegna ‘Tesori di Ponente e Condivisioni’, canyoning nel ponente ligure: divertimento, scoperta ed avventura raccontati dalla guida Juri Montese. Giardino della Chiesa Valdese

21.00. Serata danzante a cura dell'Associazione ‘5 Torri’. Piazza Erio Tripodi, ingresso libero

BORDIGHERA



8.50, 18.00 & 21.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

18.30. 33esima corsa podistica in notturna non competitiva per adulti e bambini. Evento a cura della Croce Rossa di Bordighera. Ritrovo e iscrizioni al Chiosco della Musica sul Lungomare Argentina. Partenza alle ore 20.30, info 0184 252525

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

19.00. Per ‘Giardini in Love’, tre serate gastronomiche con musica live organizzate in collaborazione con la Pro Loco Borghettina. Musica live: liscio, tango, latino americano, hit anni ‘70’80’90 e swing. Giardini Lowe, ingresso gratuito, fino al 10 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

18.00-24.00. ‘Artisti sotto le Stelle’: mercatino di artigianato A cura dell'Ass. Arte e Party. Pista ciclabile (tutti i venerdì fino al 13 settembre)

21.30. Serata di musica e ballo con i ‘Libero Arbitrio’: tributo alla Disco Music anni 70/80. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA



19.30. Per la Rassegna Letteraria di ‘Libro in Libro’, presentazione del libro ‘Delitti e Tarocchi’ di Morena Fellegara. Giardini di Villa Boselli

21.30. ‘Comedy Show’ con gli artisti Beppe Braida, Stefano Chiodaroli, Simone Barbato. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.00, 21.30, 22.00 & 22.30. ‘Fiabescum 7, La Voce dell’Olimpo’: spettacolo teatrale itinerante del Teatro del Marchingegno per le Vie e piazze cittadine (4 partenze). Partenza da piazza Matteotti, info 366 7187735 (più info)



SANTO STEFANO AL MARE

21.15. Proiezione film ‘Deadpool & Volverine’. Anfiteatro Marina degli Aregai (7 euro intero 5 euro ridotto)

21.30. ‘UAU Summer Party’: si canteranno e si balleranno tutti i tormentoni estivi dal 1990 ad oggi, insieme ai Dj di Radio UAU. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

9.30. Snorkeling gratuito su prenotazione

19.00. Sagra di San Lorenzo in Piazza Roma

20.00. Mercatino di arte e artigianato sul lungomare

DIANO MARINA

19.00. Sagra del Mare: sagra gastronomica a cura di Associazione Nazionale Marinai d’Italia. Villa Scarsella, fino all’11 agosto

21.00. Laboratorio didattico ‘Giocando con la storia’ dal titolo 'I Giochi dell'Antica Roma'. Museo Civico

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)

9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)

19.30. 'Festa del Popolo', festa provinciale del Partito della Rifondazione Comunista. Piazzale Olimpia, fino all’11 agosto (locandina con il programma)

21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)

21.00. Cartoon Show: animazione per bambini. Anfiteatro

CERVO

17.30-23.00. Mostra ‘Wunderkammer’ di Giuseppe Schenone. Bastione di Mezzodì, ingresso libero, fino al 25 agosto (h 17.30/19.30-20.30/23), info 0183406462/3 (più info)

21.30. Per il ‘Festival internazionale di musica da camera di Cervo’, concerto del ‘Caerus Ensemble’. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Orlando d'amore furioso - Le belle parole spesso nascondono cattivi tranelli’: spettacolo itinerante di Emanuele Conte del Teatro della Tosse ispirato a uno dei più grandi capolavori della letteratura per riscoprire la straordinaria modernità di Ariosto e dei suoi personaggi. Piazza Vittorio Emanuele, fino al 17 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)

BAJARDO

21.00. La Compagnia Stabile di Sanremo porta in scena la commedia dialettale ‘In paciugu eletturale’. Piazza della Parrocchiale

CAMPOROSSO

21.15. Spettacolo per bambini a cura della Compagnia Axrobatica Gli Scacciapensieri con equilibristi, mangiafuoco e con il pagliaccio Fragolone e i suoi divertenti giochi con i bambini. Giardini di Piazza D'Armi a Camporosso Mare, ingresso gratuito (solo un giro con cestino per libera offerta)

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)

CERIANA



17.00-19.00. Mostra collettiva di Roberta Botturi, Laura Maineri, Bruno Muran, Nino Lupi. Atelier Sottopalazzo in Via Palazzo 31, ingresso libero, fino all’11 agosto

COSIO D’ARROSCIA

21.00. Per la rassegna ‘Situazioni in Jazz Festival’, ‘Note tropicali’: concerto di Sabrina Mogentale e il suo ukulele. Piazza IV Novembre, fino all’11 agosto

COSTARAINERA



17.00. Candy Show di Mr Paolo, festa per bimbi al Parco Novaro

DOLCEACQUA

21.00. ‘La Notte dello Zodiaco’: l'Astrologo Vincenzo Laganà presenta un evento all'insegna degli Astri per toccare più da vicino il cielo, le costellazioni, lo zodiaco e i pianeti con approfondimento del significato di Segno Zodiacale, Oroscopo e del Tema Natale. Castello dei Doria (a pagamento)

21.30. Per ‘E…State in vigna in Altavia’, spettacolo teatrale con gli attori dell’associazione Liber Theatrum ‘Le stelle ci guardano’ per la regia di Diego Marangon. Possibilità di assistere soltanto allo spettacolo oppure attenderne l’inizio gustando un aperitivo-picnic-degustazione. Azienda vinicola Altavia in località Arcagna, prenotazioni spettacolo 338 6273449, prenotazioni apericena 380 4703395

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



MOLINI DI TRIORA



20.00. Sagra della Porchetta: serata enogastronomica e musicale animata dall’Orchestra Mariella Group. Area Marcello Capponi

MONTEGROSSO PIAN LATTE

21.00. Serata dedicata alle opere dialettali dal titolo ‘Canzoni e Poesie in lingua ligure’ con la partecipazione di Natalino Trincheri con la band ‘Chelli du Gumbu de Chichen’. A cura della Pro Loco. Piazza ai Caduti

PERINALDO

18.00. Per la rassegna letteraria ‘Seconda stella a destra…’, la giornalista scrittrice Cristina Carbotti presenta il suo nuovo libro ‘Volevo fare la stilista’ ( De Ferrari ). Intermezzi musicali a cura di: Note Libere & Scuola di Musica Città di Sanremo. Al violoncello Julia Sanna e al piano Giulio Repetto, Biblioteca Civica



PIGNA



20.00. Sagra del gran pistau (15ª edizione): serata gastronomica e danzante durante la quale si potrà degustare il gran pistau, ‘grano pestato’, un piatto tradizionale di Buggio ed esempio di cucina antica. Piazza della frazione di Buggio

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



21.00. Per Jazz au Château 2024, concerto The Memory Box (Concert Swing vocal à paillettes). Place du Docteur Maurel della città alta (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

11.00-22.00. ‘L'été au Port Hercule 2024’: Stand gastronomici (h 11.30/22.30) + Animazione (h 16/22.30) + Mercato dei siti storici Grimaldi (h 16.30/22) + commercianti aperti fino a mezzanotte. Port Hercule, fino al 25 agosto, info Informazioni: +377 93 150602



22.00. Spettacolo di droni: 800 droni luminosi comporranno uno spettacolo unico sul tema dei Giochi Olimpici e Paralimpici sul Quai Albert 1er, accesso libero e controllato.



SAINT JEAN CAP FERRAT

20.30. ‘Saint Jazz Cap Ferrat’: festival del Jazz al Jardin de la Paix (info e prenotazioni a questo link), fino al 10 agosto



SABATO 10 AGOSTO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.00-22.00. ‘Saldi di Gioia’ a cura di Confcommercio: due giornate di shopping, grandi affari e allegria, durante le quali i commercianti del centro propongono occasioni uniche legate a prodotti di alta qualità

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.00. Piña 2024: cinque giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Forte di Santa Tecla, Piazza San Costanzo, Villa Ormond e Monkey's Beach Club, fino all’11 agosto (più info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Massimo Spinetti (piano e voce). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.30. Concerto del quartetto Sharareh e intrattenimento a cura del comico genovese Enzo Paci. Roof Garden del Casinò

21.00. Per la Rassegna di Teatro Dialettale ‘Nini Sappia’ (25ª edizione), spettacolo della compagnia ‘Teatro otto’ di Soldano in ‘A luna bona’ di Franco Zaffanella per la regia di Giuliano Taggiasco. Piazza San Siro, ingresso libero

IMPERIA

9.00-12.30. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17,

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)

20.45. ‘Quando cadono le stelle’: speciale animazione alla scoperta la vera natura delle meteore + illustrazione di alcuni campioni di veri meteoriti. Planetario all’interno del Museo Navale, Calata Anselmi (solo planetario intero 15 euro, ridotto 10 euro; combinato planetario + museo intero 18 euro, ridotto 12,50 euro), info: museiimperia@solidarietaelavoro.it



21.00. ‘Imperia unplugged festival’: concerto di Irene Buselli e Marina Rei in Banchina Aicardi, ingresso gratuito



21.30. ‘Amore in Musica sulla Passeggiata degli Innamorati’: concerto di Damiano della Torre. Zona Tiro a Volo

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.00-12.30. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)



10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

17.00. Dalle origini Medievali al periodo Barocco: visita guidata a cura della cooperativa Omnia (10 euro). Ritrovo in piazza della Cattedrale, info e prenotazioni 0184 229505

18.00. Per ‘Non Solo Spiaggia’ (19ª edizione), presentazione libro ‘Il sentiero della speranza’ di Enzo Barnabà. Segue rinfresco. Terrazza sospesa sul mare in località di Grimaldi, ingresso gratuito

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

18.00. Festa di San Lorenzo in Frazione San Lorenzo a cura Comitato Magliocca

20.00. ‘Dal Tramonto all'Alba’: inizio dell'evento con la Banda Città di Ventimiglia e Aperitivo con degustazione + dalle 21, apertura dei punti ristoro con musica nelle piazze + Performance teatrali itineranti + Concerto in Piazza Colletta + Conclusione della serata con un grande spettacolo musicale. Evento a cura della Pro Loco Intemelia. Centro Storico (più info)



21.00. Per (r)estate a Grimaldi’, concerto del coro Monti Azzurri, accompagnato all’ organo e diretto da Maurizio Maffezzoli. Chiesa di Grimaldi inferiore

21.00. Cena in Riva al mare e Stelle Cadenti: cena e osservazioni guidate, attendendo la fugace luce delle meteore. Spiaggetta dei Balzi Rossi Prenotazioni e info: reservation@balzirossi.it +39 0184 227020

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

18.00-01.00. ‘Riviera Beer Festival’ (2ª edizione): evento vento imperdibile per gli amanti delle birre artigianali e della gastronomia locale che riunisce 12 birrifici di fama nazionale ed internazionale, selezionati per la loro qualità e la loro eccellenza nel mondo delle birre artigianali, e 8 ristoratori del territorio di altrettanta importanza. A cura di CNA Imperia. Lungomare, fino al 12 agosto (più info)

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



8.30 & 9.10. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

18.15 & 19.30. Per ‘Passaggi Illustri a Bordighera’: spettacolo teatrale itineranti dal titolo ‘Impressioni di luce’ (due partenze) con attori in costume che condurranno i partecipanti dal centro storico ne ‘L’Antico Sentiero del Beodo’, ricco di storia e meta di grandi pittori, donne e artisti che 150 anni fa cambiarono per sempre la storia dell’arte: gli impressionisti (12 euro). Partenza fa piazza del Popolo nella città Alta, info e prenotazioni 347 5446651

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

19.00. ‘Giardini in Love’: ultima di tre serate gastronomiche con musica live organizzate in collaborazione con la Pro Loco Borghettina. Musica live: liscio, tango, latino americano, hit anni ‘70’80’90 e swing. Giardini Lowe, ingresso gratuito

19.30-02.00. Carnevale estivo di Sasso: apertura della e spettacolo del mago per i più piccoli + musica dell'orchestra Cristian La Luna Nueva accompagnata da ballerine brasiliane. Premiazione delle maschere migliori con alcuni premi dedicati ai più piccoli. Ingresso libero. Servizio navetta dalla stazione di Bordighera dalle ore 20 alle 2 del mattino, info 335 6643937 (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

OSPEDALETTI

10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

21.30. ‘Le Carte di Angiolina’: omaggio a Faber e alla sua Genova a cura del Teatro dell'Albero. Auditorium comunale

RIVA LIGURE



10.00. Mercatino hobbistico tutti i mercoledì e sabato fino al 31 agosto

21.30. La Notte del Wrestling in Piazza Ughetto

TAGGIA ARMA

21.30. Concerto degli ‘Oro Nero’, band Tributo a Ligabue. Piazza Tiziano Chierotti

SANTO STEFANO AL MARE



21.30. ‘Nuove sensazioni…giovani emozioni’: concerto della storica tribute band delle canzoni di Lucio Battisti e Mogol, ‘I Nuovi Solidi’, in collaborazione con l’Orchestra giovanile Note Libere di Sanremo. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE



19.00. ‘Notte di Stelle’: processione di San Lorenzo nel borgo + sagra della Pro Loco + negozi aperti + musica + intrattenimento + giochi per i bambini. Luoghi vari



DIANO MARINA

10.30. Visita guidata al percorso espositivo del Museo Civico Archeologico del Lucus Bormani

19.00. Sagra del Mare: sagra gastronomica a cura di Associazione Nazionale Marinai d’Italia. Villa Scarsella, fino all’11 agosto

21.30. ‘Quartetto C’era’: Spettacolo comico a cura di DM spettacoli. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)

9.00-10.00. Yoga in Largo Scofferi (tutti i sabato, fino al 31 agosto)



10.00. Zumba in Largo Scofferi, Torre Santa Maria (tutti i sabati fino al 31 agosto)

19.30. 'Festa del Popolo', festa provinciale del Partito della Rifondazione Comunista. Piazzale Olimpia, fino all’11 agosto (locandina con il programma)

21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)

21.30. Intrattenimento musicale con la band Strangevocals. Piazza Torre Santa Maria

CERVO

17.30-23.00. Mostra ‘Wunderkammer’ di Giuseppe Schenone. Bastione di Mezzodì, ingresso libero, fino al 25 agosto (h 17.30/19.30-20.30/23), info 0183406462/3 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Orlando d'amore furioso - Le belle parole spesso nascondono cattivi tranelli’: spettacolo itinerante di Emanuele Conte del Teatro della Tosse ispirato a uno dei più grandi capolavori della letteratura per riscoprire la straordinaria modernità di Ariosto e dei suoi personaggi. Piazza Vittorio Emanuele, fino al 17 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)

BAJARDO

16.00-18.00. Due secoli di eleganza maschile’: mostra con pezzi di abbigliamento storico maschile tratti dalla collezione del musicista Freddy Colt che spazia dal 1805 al 2005 (ingresso 2 euro). Locali del Castello attiguo alla Chiesa Vecchia (sabato e domenica fino al 1 settembre)

21.00. ‘Teatrando Produzioni’ presenta ‘Paris Mon Amour’ per la regia di Silvano Ilardo. Chiesa Vecchia

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto

CAMPOROSSO

21.15. ‘Disney Musical Fantasy’: spettacolo di danza e musica dal vivo per la regia di Susanna Tagliapietra e le coreografie di Giulia Gragnani e Lorenzo Bafico. Evento a cura di Aceb-Associazione Culturale Eventi Benefici (15 euro). Arena di Bigauda, info e prenotazioni al 345 8517448 (info e acquisto biglietti a questo link)



CERIANA



10.00-19.00. Mostra collettiva di Roberta Botturi, Laura Maineri, Bruno Muran, Nino Lupi. Atelier Sottopalazzo in Via Palazzo 31, ingresso libero, fino all’11 agosto (h 10/12-17/19)

CESIO

17.00. Festa del grano: esposizione e relativa dimostrazione di funzionamento dei macchinari donati dallo Stato negli anni '30 del Novecento per ‘premiare’ l'alta produzione. Le macchine consentono la battitura e la selezione del grano. Alle 19.30, apericena con degustazione di prodotti e vini del territorio (obbligatoria la prenotazione). Arzeno d'Oneglia, prenotazione obbligatoria al 353 429 6250

CIPRESSA

19.00. ‘Aregainfest’: serata gastronomica con musica ad Aregai

CIVEZZA



21.00. ‘Civezza si illumina di natura’: proiezione del documentario ‘Wildlife in Valle Argentina’ in piazza della Chiesa, ingresso gratuito a offerta libera (più info)

COSIO D’ARROSCIA

21.00. Per la rassegna ‘Situazioni in Jazz Festival’, ‘Envie d'eau’: concerto di Paolo Zirilli, Antonio Bartolucci e Cesare Di Nunno. Piazza IV Novembre, fino all’11 agosto



DIANO ARENTINO



18.30. ‘Trek&Jazz’: percorso in natura sino alla chiesa di San Carlo per assistere al concerto di Luciano Biondini dedicato alle melodie italiane provenienti dalla canzone d’autore, dal pop e dal cinema. Partenza centro Sportivo Aldo Trucco via IV Novembre, info 3358742775

DOLCEACQUA



21.30. Per ‘Non solo Gospel, ‘Vocienote 20 anni insieme’: esibizione del coro Vocienote, diretto dalla soprano Claudia Sasso. Castello dei Doria, info e prenotazioni IAT Dolceacqua 0184 206666

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



21.00. La Compagnia Teatrale ‘Tutti esauriti’ presenta lo spettacolo ‘Maneggi per maritare una figlia’ di Gilberto Govi. Campo Sportivo, ingresso a offerta libera con ricavato al netto delle spese a favore della Croce Bianca di Pornassio Alta Valle Arroscia



MOLINI DI TRIORA



21.00. Concerto della banda musicale Pasquale Anfossi di Taggia. Piazza della Chiesa



PIETRABRUNA



21.15. Concerto Rock ‘Atomic Bomb Experience’ (servizio bar e grigliata)



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

10.00-22.30. ‘1° Pieve comics’: fumetti, cinema, games, cultura pop e cos play + stand e mercatini a tema + street food + giochi per i più piccoli + musica con dj set in serata. Portici medievali del centro storico

PORNASSIO

9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Colle di Nava

14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495



REZZO



21.15. ‘C’è Storia e storia’: pièce teatrale messa in scena dalla Compagnia ‘I Cattivi di Cuore’. Piazza della Chiesa della frazione di Cènova



ROCCHETTA NERVINA



19.30. Sagra dei ‘Cruseti’, piatto tipico del paese che consiste in farfalle di pasta fatte rigorosamente a mano. Parte dell’incasso a favore della Spes Auser di Ventimiglia

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

20.00. Sagra dei Ravioli: serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’orchestra ‘Cristian e la Luna Nueva’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-22.00. ‘L'été au Port Hercule 2024’: Stand gastronomici (h 11.30/22.30) + Animazione (h 16/22.30) + Mercato dei siti storici Grimaldi (h 16.30/22) + commercianti aperti fino a mezzanotte. Port Hercule, fino al 25 agosto, info Informazioni: +377 93 150602





DOMENICA 11 AGOSTO



SANREMO

7.00-20.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

7.15. Trofeo ‘Pierin Pescatore’: Gara di pesca evento dedicata ai giovani appassionati di pesca, divisi in due categorie d'età: dai 6 ai 12 anni e dai 13 ai 16 anni. Porlo Vecchio. (iscrizioni presso il negozio ‘Al Milanes In Mar’ - via Nino Bixio 71- entro il 08/08/2024), info 0184 501420

9.00-22.00. ‘Saldi di Gioia’ a cura di Confcommercio: giornata di shopping, grandi affari e allegria, durante le quali i commercianti del centro propongono occasioni uniche legate a prodotti di alta qualità

16.00. Piña 2024: ultimo di cinque giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Forte di Santa Tecla, Piazza San Costanzo, Villa Ormond e Monkey's Beach Club (più info)

16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



18.30-20.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: spettacolo per i più piccoli ‘Circus School’ con Lello Clown. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00. Serata benefica ‘La Luna e le Stelle’ con ricavato a favore della ‘Scuola dei cani guida Lions di Limbiate’. Ricco apericena e Musica dal vivo a cura di Francesca (40 euro). Caletta degli Orsi a Bussana al mare, info e prenotazioni obbligatorie al 347 2555712



21.15. ‘Condividere il cielo e le stelle’: conferenza divulgativa tenuta da Chiara Ferrari, Direttrice di SKA-France, con illustrazione del progetto del più grande telescopio per captare le sorgenti luminose dell’Universo a delle frequenze che non possono essere viste dall’occhio umano. Cortile della Pinacoteca Rambaldi di Coldirodi, partecipazione libera

21.30. Per la ‘Sanremo Summer Symphony 2024’, ‘I cantautori al Festival’: concerto con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e la voce di Sighanda. Alla direzione il M° Pino Jodice. Auditorium Franco Alfano (più info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)



20.45. ‘Quando cadono le stelle’: speciale animazione alla scoperta la vera natura delle meteore + illustrazione di alcuni campioni di veri meteoriti. Planetario all’interno del Museo Navale, Calata Anselmi (solo planetario intero 15 euro, ridotto 10 euro; combinato planetario + museo intero 18 euro, ridotto 12,50 euro), info: museiimperia@solidarietaelavoro.it

21.00. Concerto di Silvia Rovati. Oratorio San Pietro

VENTIMIGLIA

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre



18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)



21.00-23.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

21.00. Serata di musica da ballo con DJ set. Terrazza panoramica di Via Voronoff 27 (lato monte) a Grimaldi

21.15. ‘Al brillar di Stelle’: visite guidate a lume di candela al Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181 (tutte le domeniche di agosto)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

18.00-01.00. ‘Riviera Beer Festival’ (2ª edizione): evento vento imperdibile per gli amanti delle birre artigianali e della gastronomia locale che riunisce 12 birrifici di fama nazionale ed internazionale, selezionati per la loro qualità e la loro eccellenza nel mondo delle birre artigianali, e 8 ristoratori del territorio di altrettanta importanza. A cura di CNA Imperia. Lungomare, fino al 12 agosto (più info)

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

9.00- 19.00. Giornata commerciale del Ribasso; shopping nell’isola pedonale del centro della città, anche con simpatiche bancarelle lungo il percorso pedonale, mercatini dell'artigianato e l'angolo del gusto. Centro cittadino

9.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



18.15 & 19.30. Per ‘Passaggi Illustri a Bordighera’: spettacolo teatrale itineranti dal titolo ‘Impressioni di luce’ (due partenze) con attori in costume che condurranno i partecipanti dal centro storico ne ‘L’Antico Sentiero del Beodo’, ricco di storia e meta di grandi pittori, donne e artisti che 150 anni fa cambiarono per sempre la storia dell’arte: gli impressionisti (12 euro). Partenza fa piazza del Popolo nella città Alta, info e prenotazioni 347 5446651

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

OSPEDALETTI

10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

21.30. Musica in Piazza con il gruppo musicale ‘On Soul’. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA



8.00-20.00. ‘Shopping in riva al mare’: fiera promozionale a cura dell'associazione consorzio di via ‘Il Piano'. Via Queirolo

21.15. Per ‘Cinema in Pineta’, proiezione film ‘Mission Impossible Dead Reckoning’. Via Lido

21.30. ‘Party Village’ con I Sismica e la straordinaria partecipazione di Gato Dj, voce e autore di Mueve la Colila. Piazza Tiziano Chierotti

21.30. Stand Up For The 42: Hic et Nunc Teatro con Massimiliano Antonelli. Anfiteatro del Castello

RIVA LIGURE



21.30. Concerto de ‘I Nuovi Solidi’ con l’orchestra giovanile d’archi Note Libere. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Concerto live del gruppo ‘Stavolta mia moglie mi manda a Funk’, Piazza Baden Powell



DIANO MARINA

10.00-24.00. DianAffari: Manifestazione commerciale a cura di Confcommercio Golfo dianese. Centro cittadino

19.00. Sagra del Mare: sagra gastronomica a cura di Associazione Nazionale Marinai d’Italia. Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Val Steria Valley: shopping d’estate in zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 25 agosto)



9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)

19.30. 'Festa del Popolo', festa provinciale del Partito della Rifondazione Comunista. Piazzale Olimpia (locandina con il programma)

21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)

21.30. Karibe Band Show. Piazza Torre Santa Maria

CERVO

17.30-23.00. Mostra ‘Wunderkammer’ di Giuseppe Schenone. Bastione di Mezzodì, ingresso libero, fino al 25 agosto (h 17.30/19.30-20.30/23), info 0183406462/3 (più info)

21.30. Per il ‘Festival internazionale di musica da camera di Cervo’, Candle light concert con Margherita Pupulin Egüez - violino e direzione, Carlotta Pupulin Egüez – arpa tripla, Leon Serafin – liuto e Carolina Egüez. Oratorio della Chiesa dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Orlando d'amore furioso - Le belle parole spesso nascondono cattivi tranelli’: spettacolo itinerante di Emanuele Conte del Teatro della Tosse ispirato a uno dei più grandi capolavori della letteratura per riscoprire la straordinaria modernità di Ariosto e dei suoi personaggi. Piazza Vittorio Emanuele, fino al 17 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)

BAJARDO



10.00. ‘Anticamente’: 17ª edizione della Festa della lavanda e delle essenze di montagna. San Rocco

16.00-18.00. Due secoli di eleganza maschile’: mostra con pezzi di abbigliamento storico maschile tratti dalla collezione del musicista Freddy Colt che spazia dal 1805 al 2005 (ingresso 2 euro). Locali del Castello attiguo alla Chiesa Vecchia (sabato e domenica fino al 1 settembre)

BORGOMARO

21.00. Per il ‘FestiValdelMaro’, ‘Voci di donna’ (jazz, bossanova, pop) con Michela Lombardi, Nico Gori e Piero Frassi. Piazza San Pietro a Ville San Pietro

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto



CERIANA



10.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra collettiva di Roberta Botturi, Laura Maineri, Bruno Muran, Nino Lupi. Atelier Sottopalazzo in Via Palazzo 31, ingresso libero (h 10/12-17/19)

COSIO D’ARROSCIA

21.00. Per la rassegna ‘Situazioni in Jazz Festival’, ‘Electric Franco’: concerto di Aldo Mella, Alessandro Chiappetta, Elio Rivagli con ospite Luca Begonia. Piazza IV Novembre

COSTARAINERA



21.00. Compagnia Teatro dell'Albero, spettacolo nel borgo



DOLCEACQUA

20.30. Cena in bianco sotto le stelle: Unconventional Dinners con accompagnamento musicale a cura di Beatrice e Serena. Castello dei Doria, prenotazione obbligatoria

DOLCEDO



21.15. ‘Rido da Re’: spettacolo comico e magico a cura di Luca Regina. Piazzetta della chiesa di Bellissimi (più info)



ISOLABONA



21.20. ‘Il Ladro’, farsa in due atti di Angelo Rojo Mirisciotti messa in scena dalla Compagnia Stabile di Vallecrosia ‘Teatro della luna’. Campo sportivo Noaro, ingresso libero

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289

MOLINI DI TRIORA



16.30. Festa di San Lorenzo: battaglia di gavettoni al Campo Sportivo. In programma anche giochi d’acqua e uno spettacolo di Bolle di sapone con Willo Bubbles Show



21.00. ‘Modugno Forever’: concerto della Banda Pasquale Anfossi diretta dal M° Vitaliano Gallo. Musiche anche di Bivarof, Bellini, Vidale, Chiappa, Pusceddu, Porter, Abba. Piazza del paese

21.00. Concerto del ‘Family Band Gospel Choir’. Dalle 19.00 alle 20.00 Apericena con antipasto, primo piatto e bevanda (prenotazione obbligatoria al 348 173 6671). Piazza Niella della frazione di Andagna, ingresso libero



PERINALDO

21.15. Concerto d'organo ‘Agati in Concerto’ con il M° Michele Croese. Chiesa Parrocchiale

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



PONTEDASSIO



14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495



REZZO

14.30. ‘Festa dei Bambini’ (7ª edizione): giochi antichi, laboratori, percorsi, sfide, golosità, premi e sorprese per tutti i bambini. L’evento è organizzato dal gruppo Lavina Insieme in collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Rezzo. Piazza centrale della Frazione Lavina (più info)

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

21.00-24.00. ‘Onorata Milonga’ (1ª edizione): evento a cura di Casa de Tango by Etnotango con la partecipazione di un affermato musicista ligure, varie coppie di Maestri di Tango in esibizione e tanti bailarinos sulle selezioni dei Dj ospiti, da Torino e da Imperia. Anfiteatro di piazza Martiri Patrioti (per più dettagli leggere la locandina)

TRIORA

10.30-17.30.Visite guidate del centro storico a cura di Raffaella Asdente con partenza da Palazzo Stella (compreso ingresso al Museo Civico)

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

CANNES



16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Le Bal Mythologique’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

11.00-22.00. ‘L'été au Port Hercule 2024’: Stand gastronomici (h 11.30/22.30) + Animazione (h 16/22.30) + Mercato dei siti storici Grimaldi (h 16.30/22) + commercianti aperti fino a mezzanotte. Port Hercule, fino al 25 agosto, info Informazioni: +377 93 150602

SAINT JEAN CAP FERRAT

20.30. ‘Saint Jazz Cap Ferrat’: festival del Jazz al Jardin de la Paix (info e prenotazioni a questo link), fino al 10 agosto





