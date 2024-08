Taggia scalda i motori: un fine settimana tra risate, musica e divertimento con grandi ospiti!

Il Comune di Taggia anticipa Ferragosto con i primi eventi in attesa della settimana più calda dell’anno. Un weekend ricco di grandi nomi e tanto divertimento.

Si parte venerdì 9 agosto in piazza Tiziano Chierotti alle 21.30 con il Comedy Show.

I comici di Zelig e Colorado Beppe Braida, Stefano Chiodaroli e Simone Barbato porteranno tante risate interpretando alcuni dei loro personaggi più famosi.

Sabato 10 agosto, sempre in piazza Chierotti ad Arma, spazio alla musica dalle 21.30. Protagonisti saranno gli Oro Nero, tribute band di Ligabue molto conosciuta e apprezzata dagli appassionati.

Doppio appuntamento domenica con i Sismica e la straordinaria partecipazione di Gato DJ (voce e autore di Mueve la Colita) in piazza Tiziano Chierotti alle 21.30. Faranno ballare e cantare il pubblico di Arma.

Mentre a Taggia, all’anfiteatro del Castello alle 21.30 andrà in scena lo spettacolo Stand Up for the 42, a cura di Hic Et Nunc Teatro e con Massimiliano Antonelli.

L’assessore alle Manifestazioni Barbara Dumarte: “Ci stiamo preparando a una delle settimane più affollate e attese dell’estate. Per questo abbiamo deciso di organizzare un weekend che possa scaldare i nostri cittadini e visitatori in vista del Ferragosto. Come sempre abbiamo voluto creare un mix di musica, risate e divertimento così da andare incontro ai gusti del pubblico che sempre numerosissimo presenzia alle manifestazioni in programma. Vi aspettiamo numerosi!”.