Roma e Juventus: colpi di mercato

La Roma, dopo i colpi di mercato che hanno portato Dovbyk e Soulé alla corte di Mourinho, è ora concentrata sulla ricerca di un esterno sinistro. Il direttore sportivo Tiago Pinto, su indicazione di De Rossi, sta scandagliando il mercato alla ricerca di un profilo giovane e talentuoso, capace di garantire ampiezza e dinamismo sulla fascia mancina. Tra i nomi più caldi ci sono quelli di Wesley Gassova del Corinthians, consigliato da Cafù, e Antonio Nusa del Club Bruges, soprannominato il "Neymar norvegese". Entrambi classe 2005, i due giovani talenti vantano già una buona esperienza a livello professionistico e sono considerati tra i prospetti più interessanti del panorama calcistico internazionale. Le scommesse sul futuro di questi giovani talenti potrebbero influenzare anche le quote della Serie A pesando sulla possibilità della Roma di centrare i propri obiettivi stagionali, tenendo conto dell'impatto che un rinforzo di qualità come uno di questi due giocatori potrebbe avere sulla squadra.

Wesley Gassova: Il brasiliano, dotato di una struttura fisica imponente e di una tecnica sopraffina, ha già attirato l'attenzione di numerosi club europei. La sua esplosività e la sua capacità di saltare l'uomo uno contro uno lo rendono un profilo molto interessante per la Roma.

Antonio Nusa: Il norvegese, ambidestro e dotato di un dribbling ubriacante, ha già dimostrato di saperci fare a grandi livelli in Belgio. La sua giovane età e il suo potenziale di crescita lo rendono un investimento molto allettante per il futuro.

Le richieste di De Rossi

Daniele De Rossi, collaboratore di Tiago Pinto, ha espresso chiaramente la necessità di un esterno sinistro in grado di garantire ampiezza e di giocare anche sulla linea di fondo. Entrambi i profili, Wesley e Nusa, rispondono perfettamente a queste caratteristiche, offrendo a Mourinho un'arma in più nel suo arsenale tattico. La Roma dovrà affrontare una forte concorrenza per assicurarsi i servizi di questi giovani talenti. Sia Wesley che Nusa sono valutati intorno ai 20 milioni di euro e sono seguiti da numerosi club europei.

La Roma è alla ricerca di un esterno sinistro di talento per completare la rosa e dare a Mourinho ancora più opzioni tattiche. I nomi di Wesley e Nusa sono i più caldi al momento, ma il mercato è ancora lungo e potrebbero emergere nuovi profili interessanti. I tifosi giallorossi attendono con ansia l'arrivo del nuovo acquisto, sperando che possa contribuire a portare la squadra verso nuovi successi.

Juventus: nuovo contratto di Bremer per blindare la Juventus

In una mossa che sottolinea la determinazione della Juventus di mantenere i suoi pezzi pregiati, il club bianconero ha deciso di rinnovare il contratto di Gleison Bremer, nonostante il recente rinnovo avvenuto solo a fine dicembre. Questo nuovo accordo rappresenta una chiara risposta alle persistenti voci di mercato che vedevano il difensore brasiliano nel mirino di grandi squadre europee e delle ambiziose formazioni dell'Arabia Saudita. Bremer, che è approdato alla Juventus dal Torino solo un anno e mezzo fa, aveva già firmato un rinnovo a dicembre scorso. In quell'occasione, il contratto era stato esteso fino al 2028 con uno stipendio di 5 milioni di euro netti per stagione, più 1 milione di bonus. Tuttavia, la recente decisione di negoziare un ulteriore accordo dimostra l'intenzione della dirigenza bianconera di blindare ulteriormente il giocatore, soprattutto alla luce dell'interesse manifestato da club prestigiosi come Manchester United e Liverpool.

La Clausola Rescissoria Rimosse

Il nuovo accordo ha portato alla cancellazione della clausola rescissoria di circa 60 milioni di euro, che era presente nel contratto precedente. Questa decisione non solo rafforza la posizione della Juventus, ma testimonia anche la fede di Bremer nel progetto bianconero. La rimozione della clausola indica chiaramente che il difensore si sente parte integrante del futuro della squadra e che non ha intenzione di considerare altre opzioni nel breve termine.

La Visione di Bremer e del Club

La scelta di Bremer di accettare un nuovo accordo e di togliersi dal mercato dimostra il suo forte impegno verso il progetto della Juventus, guidato da Cristiano Giuntoli e con l'influenza del tecnico Luciano Motta. Il difensore ha manifestato la sua convinzione nel progetto della Juventus, ritenendosi una colonna fondamentale per il nuovo ciclo bianconero. Bremer dovrebbe firmare il nuovo contratto nella giornata di oggi, con l'annuncio ufficiale da parte della Juventus atteso a breve. Sebbene il rinnovo potrebbe comportare un leggero aumento di stipendio, il vero focus della dirigenza è stata la rimozione della clausola rescissoria, che rappresentava un potenziale rischio per la permanenza del giocatore.

In conclusione, questo ulteriore rinnovo è una dichiarazione di intenti sia da parte della Juventus che di Bremer. La Juventus si prepara a continuare il proprio percorso di rinascita con il brasiliano come figura centrale, mentre Bremer dimostra il suo impegno e la sua fiducia nel progetto bianconero