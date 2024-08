Calciomercato, Taggia. Doppio colpo dal savonese per l'attacco giallorosso, da Pietra e Albenga arrivano Mehmetaj e Pellicanò

L'ultima esperienza calcistica è arrivata per gli ultimi due acquisti del Taggia all'interno dei confini della provincia di Savona.

Più lunga quella di Denis Mehmetaj, reduce dal biennio disputato con la maglia del Pietra Ligure, protagonista con nove reti nella stagione in cui i biancocelesti hanno ritrovato l'Eccellenza.

Sempre in attacco, semaforo verde per l'ingaggio di Francesco Pellicanò, nella seconda parte dell'ultimo campionato all'Albenga. Un ritorno a ponente per il giocatore classe 2002, dopo la lunga militanza con i colori della Sanremese.