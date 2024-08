Bis estivo della fortunata stagione ‘Camporosso in Musica’ con un imperdibile concerto all’Arena di Bigauda

A maggio si concludeva la seconda stagione di Camporosso in Musica, voluta e organizzata dal Comune di Camporosso e dall’Associazione Aquilone: grazie alla presenza di artisti di talento, alla varietà dei generi musicali offerti e alle performance di alto livello che avevano convinto il pubblico, la rassegna si è meritatamente ritagliata un ruolo di rilievo tra gli appuntamenti culturali dell’estremo ponente.

Il Comune di Camporosso ha quindi deciso di premiare l’Associazione Aquilone che tanto si è adoperata per l’organizzazione della rassegna musicale, offrendo un piccolo omaggio estivo a sorpresa che il pubblico del comprensorio intemelio non potrà non gradire.

Mercoledì 7 agosto presso l’area dell’Arena di Bigauda si svolgerà un concerto del Trio Senza Tempo che proporrà arrangiamenti delle più belle musiche da film di Morricone, Mancini, Piovani e Rota e una selezione di canzoni del repertorio tradizionale napoletano.

Il Trio, nato all’interno della Scuola MusicArte di Camporosso e composto da alcuni dei suoi docenti, è attivo da circa vent’anni ed è formato dalla soprano Gabriella Carioli, il chitarrista Alberto Tiscia e il mandolinista Alberto Gibelli.

Gabriella Carioli, diplomata al Conservatorio Vivaldi di Alessandria, si esibisce regolarmente in Italia e in Francia, ha rivestito ruoli di rilievo in allestimenti lirici. Insegna canto lirico e moderno. Alberto Tiscia alterna all’attività concertistica quella di docente di chitarra al Conservatoire des Alpes-Maritimes e Alberto Gibelli, già allievo del M°C. Ghersi e delle mandoliniste Céline Cellucci e Sabine Spath, fa parte di diversi gruppi musicali del ponente ligure.

Il concerto sarà aperto da Tiger Zane, insegnante e cantautrice statunitense attiva sulla scena di Nashville e di Seattle, che, accompagnandosi con la chitarra si esibirà in alcuni dei suoi brani più significativi. Durante la serata sono previsti anche gli interventi dell’attrice ventimigliese Agata Nerelli che proporrà una rilettura originale di due classici napoletani.

L’appuntamento è per mercoledì 7 agosto alle 21.15 presso l’Arena di Bigauda corso Vittorio Emanuele 230 Camporosso, l’ingresso è libero.