Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, martedì 6 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 6 AGOSTO



SANREMO



9.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 327 0824866 (più info)



17.00. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 (più info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Beatrice e Serena: Serena Lo Faro (fisarmonica) e Beatrice Orrigo (voce). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Per la rassegna ‘Unojazz&Blues Festival 2024’, concerto di Paolo Fresu ‘Heroes, omaggio a David Bowie’. Teatro del Casinò (più info)



IMPERIA

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)

21.00. Concerto di musica leggera con protagonista il cantautore ligure Simone Alessio, in arte ‘Garibaldi’, accompagnato alla chitarra da Fabrizio Sodaro. Santuario di S.M. Maggiore a Castelvecchio, ingresso libero (servizio navetta gratuito h 20/21 e h 23/24 con partenza e arrivo presso Largo Nanollo Piana, di fianco alla BPER)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. ‘L'Uomo e il Mare’: mostra di Marcos Marin con sculture monumentali, dipinti, incisioni e tecniche miste. Forte dell’Annunziata, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30.15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre



18.30 & 18.45. Due sessioni di yoga all’aperto presso la terrazza panoramica di Via Voronoff 27 a Grimaldi (ogni martedì sino al 20 agosto)

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



21.00. Spettacoli di arte varia e intrattenimento per bambini. Pista di Pattinaggio o Giardini Falcone e Borsellino (tutti i martedì sono al 27 agosto)



BORDIGHERA

8.50, 18.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato, ingresso libero, fino all’8 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + alle 21, nuove esibizioni di Face Art Novità, Truccabimbi di Ops! Teatro. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

18.00-24.00. ‘I Colori dell'Arte’: mercatino di artigianato e aziende agricole. A cura dell'Ass. Culturale Amici della Musica e delle Arti. Pista ciclabile (tutti i martedì fino al 3 settembre)

21.20. Per Cinema in Plein Air, proiezione film ‘Ainbo - Spirito dell'Amazzonia’. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA



21.00. Per la rassegna letteraria ‘Di Libro in Libro’, presentazione del libro ‘La Guerra dei Traversa’ di Alessandro Perissinotto (Mondadori). A cura dell'Associazione Culturale ‘Due parole in riva al mare’. Giardini di Villa Boselli, ingresso libero

21.30. ‘Circustime’ con ‘Color Baby Dance’ di Fortunello e Marbella. Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca’, omaggio a Libereso Guglielmi con il cantante Christian Gullone e l’attore Gioacchino Logico. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE

9.30. ‘Snorkeling… Piccoli delfini crescono’: appuntamento dedicato alla scoperta dei fondali presso lo stabilimento Balneare La Punta, organizzato in collaborazione con l’Associazione Delfini del Ponente

21.00. ‘Un libro per l’estate’ organizzato dall’Associazione Culturale Il Timone, in Piazza Baden Powell



21.15. Proiezione film ‘Un mondo a parte’ all’Anfiteatro Marina degli Aregai (7 euro intero 5 euro ridotto)

SAN LORENZO AL MARE

10.15. Acquagym tutti i martedì e giovedì fino al 23 agosto, info 346 7944194

17.00. Laboratorio di tecnologia ludica e robotica per bimbi. Porta di Valle IAT

21.00. Per la rassegna letteraria a cura della libreria Dante ‘Onde di lettura’, il giornalista e scrittore Giulio Maria Geluardi presenta il romanzo ‘Farfalle di pietra’ (Fusta). Dialogo con l'autore a cura di Paola Savella manager di Espansione Eventi. Porticciolo comunale

DIANO MARINA

21.15. Diano in Musica: evento itinerante che caratterizza l'estate dianese con esibizione live di band nel centro cittadino

21.30. Per la 13a edizione ‘Estate Musicale Dianese’, ‘Metti una sera con…’: concerto del ‘Tullio De Piscopo Jazz Quartet’ formato da Emanuele Cisi (saxofono), Andrea Pozza (pianoforte), Rosario Bonaccorso (contrabbasso) e Tullio De Piscopo (batteria) + consegna Premio Città di Diano Marina a Tullio De Piscopo (20/25 euro). Villa Scarsella (locandina)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)

17.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)



21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)

21.00. Fiabe da colorare in riva al mare’ (evento dedicato ai più piccini): incontro con Simonetta Giacosa che presenta il suo libro ‘L’incanto del nuovo tempo. Le avventure di Astrid e gli elementi naturali’. Dialoga con l’autrice la giornalista Viviana Spada. Anfiteatro, Lungomare delle Nazioni

CERVO

21.30. Per il ‘Festival internazionale di musica da camera di Cervo’, concerto di Stanislas Kim (violoncello), Marie Rosa Günter (pianoforte). Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

BAJARDO



21.15. Cinema al Castello. Sala del Castello

CAMPOROSSO

21.00. Commedia dialettale messa in scena dalla ‘Compagnia Stabile Città di Sanremo’ dal titolo ‘...In paciugu eleturale’. Palatenda a Bigauda, ingresso libero

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)



21.00. ‘Wildlife in Valle Argentina - il Film’: proiezione cinematografica sulla Valle Argentina a cura del ‘Wild Life in Valle Argentina’ e l'associazione ‘Felice Lavanda’. Sede del dopolavoro



CERIANA



17.00-19.00. Mostra collettiva di Roberta Botturi, Laura Maineri, Bruno Muran, Nino Lupi. Atelier Sottopalazzo in Via Palazzo 31, ingresso libero, fino all’11 agosto

CIPRESSA



20.30. Passeggiata sotto le stelle: escursione guidata con ritrovo in Piazza Mazzini

COSTARAINERA

9.00. Ginnastica dolce e pilates al Parco Novaro (ogni martedì fino al 27 agosto tranne il 20 agosto), info 346 7944194



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





