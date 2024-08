Ventimiglia: 'Mettere le mani in pasta', la soddisfazione del Circolo della Castagnola (Foto)

“Siamo veramente soddisfatti dell’interesse dimostrato al nostro corso ‘Mettere le mani pasta’, ovvero come si prepara una castagnola di Ventimiglia e dopo in successo del minicorso per i bambini è toccato agli adulti mettere le mani pasta”.

Sono le parole del Circolo della Castagnola di Ventimiglia, che prosegue: “Ci entusiasma questo interesse e ripaga il nostro impegno a mantenere e trasmettere alle generazioni future questa tradizione che si stava perdendo o peggio subendo delle trasformazioni che nulla avevano a vedere con la ricetta tradizionale. Non è il tentativo di mantenere una polverosa rimembranza dei tempi passati ma immergersi nelle radici del territorio”.

“Un doveroso ringraziamento ai partecipanti – termina il circolo - che ci hanno sommerso di domande e di chiarimenti, un grazie all’associazione Proloco Intemelia nella persona di mara Cilli che ha voluto condividere con il Circolo della Castagnola questa faticaccia in un sabato di agosto, un ringraziamento all’Ufficio Manifestazioni del Comune di Ventimiglia per il supporto logistico e alla Amministrazione comunale nella persona dell’assessore Serena Calcopietro per aver inserito questo minicorso all’interno delle manifestazioni comunali. Infine un dovuto e grande ringraziamento ai membri del Circolo, Gianni Gepponi e Silvia Codo, per il loro instancabile e prezioso supporto”.