Calcio. Il settore giovanile orange è pronto per la nuova stagione, parla il responsabile Marco Anzalone

Con l’inizio di agosto si avvicina sempre di più l'avvio della stagione orange 2024/2025 che, oltre alla Prima Squadra nel campionato di Prima Categoria, vedrà impegnate anche tutte le formazioni giovanili, il vero serbatoio di calciatori per l’Ospedaletti del futuro.



La guida del settore giovanile agonistico sarà affidata a Marco Anzalone, ormai una bandiera dello staff orange, che allenerà anche i ragazzi delle annate 2011 e 2014.

“Come responsabile del settore giovanile sono molto contento perché stiamo iniziando a raccogliere quello che si è seminato - commenta Anzalone prima dell’inizio della stagione - ormai sono all’Ospedaletti da cinque anni, i risultati e il lavoro si sono visti anche grazie alla collaborazione con Ivan Miatto. Il blocco dei ragazzi è rimasto e ne sono arrivati molti nuovi. C’è grande entusiasmo, si lavorato bene, i numeri si alzano ogni anno tanto da riempire tutte le leve. L’agonistica è sempre collegata alla non agonistica, se lavoriamo bene ‘sotto’ allora poi arrivano i numeri. Il saggio dice: è sempre meglio una casa dove si ride, rispetto a un castello dove si piange”.

“Con i 2011 iniziamo un lavoro iniziato l’anno scorso e sarà la prima stagione a 11 con tante aspettative e un buon gruppo con alcuni ragazzi nuovi di qualità - aggiunge Anzalone per quanto riguarda la sua attività con le sue due annate - divertiamoci e poi vediamo che cosa succede. Se si migliora sempre è sintomo di un buon risultato, per noi vincere è un ragazzo che viene chiamato in una professionistica o un ragazzo che a inizio anno ha difficoltà e a fine stagione gioca, oppure un ragazzo timido che a fine stagione sta bene con tutti. Per i 2014 è un capolavoro, avevamo tre ragazzi a fine stagione, ora sono 15 e arriveremo a 18, tutti di qualità con aspettative di crescita e divertimento, senza stress da risultato”.

Nelle ultime stagioni il settore giovanile dell’Ospedaletti si è tolto parecchie soddisfazioni, d’obbligo quindi parlare di aspettative. “Quest’anno puntiamo di nuovo sui 2008 e i 2009, potrebbero essere una bella sorpresa - dice Anzalone - un gruppo nato in un open day, si sono presentati i 19 tutti bravi. È uscita una squadra con giocatori importanti. Non so dve arriverà, come responsabile del settore giovanile non ho dato obblighi di risultato ma di dare sempre il massimo. L’obbligo di vincere lo lasciamo gli altri, noi ci godiamo l’età che hanno con le loro problematiche anche extra campo e già il fatto che facciano calcio per noi è una vittoria”.

L’anno scorso, in piena tradizione orange, sono stati tanti i ragazzi del settore giovanile che hanno esordito in Prima Squadra, muovendo i primi passi nel calcio dei ‘grandi’. Sarà così anche nella stagione che sta per iniziare? “Assolutamente sì - risponde con sicurezza Marco Anzalone - nei 2008 ci sono cinque o sei elementi che possono fare le loro presenze in Juniores e, chissà, anche qualche apparizione in Prima Squadra. Ho già chiesto che nella prima parte di stagione si faccia il risultato con le proprie leve, mentre nella seconda si deciderà se qualcuno può iniziare a salire per fare esperienza. Sicuramente qualcuno andrà e vedremo dei 2008 in prima squadra”.