Sito web di successo: alcuni metodi efficaci

Avete messo online il vostro sito web, ma qualcosa non va. I motori di ricerca non lo fanno comparire nella prima pagina, gli utenti latitano, i lead non aumentano. Prima di gettare la spugna e togliere tutto, potreste provare a rivalutare le scelte fatte ed effettuare alcune modifiche.

Da una chiara definizione degli obiettivi al ricorso a una consulenza sui sistemi di web analytics - fondamentale per valutare le performance del sito e conoscere meglio il proprio target di riferimento -, passando per la scelta di un servizio di hosting affidabile, la condivisione di contenuti di qualità e l’ottimizzazione SEO, i metodi che vi possono aiutare a rendere un qualsiasi spazio virtuale un sito di successo sono in effetti molti. Andiamo a scoprirli insieme.

Definire gli obiettivi da raggiungere

Avere ben chiaro che cosa si vuole ottenere con il proprio sito web può aiutare a identificare le strategie più adatte per raggiungere i risultati sperati. Gli obiettivi devono essere chiari e ben definiti, nonché realistici e facili da raggiungere.

In particolare, è possibile stabilire obiettivi a lungo termine, inframezzandoli con altri a breve e medio termine, così da poter procedere a piccoli passi e tenere d’occhio i risultati raggiunti.

Studiare il target e la concorrenza

Un sito, per essere davvero di successo, deve riuscire ad attirare il giusto target. Per questo motivo, è indispensabile far precedere la realizzazione del sito web dallo studio del pubblico al quale ci si vuole rivolgere.

Non solo. Altrettanto importante è l’analisi dei siti web dei competitor. Questo passaggio può aiutare a individuare non solo i loro punti di forza, ma anche le debolezze e le nicchie non coperte.

Scegliere con attenzione nome di dominio e hosting

Un sito web di successo deve poggiare su due solide basi: un nome di dominio accattivante, facile da ricordare e in grado di aiutare il posizionamento sui motori di ricerca, e un servizio di hosting che unisca sicurezza e affidabilità.

Progettare con attenzione il sito web

Tutti i passaggi visti fino a questo momento non porterebbero da nessuna parte se, alla fine, si mettesse online un sito web antiquato, esteticamente poco gradevole, difficile da navigare, con caratteri troppo piccoli, non accessibile e inutilizzabile dai dispositivi mobili.

Dunque, per aumentare le possibilità di mettere online un sito di successo è necessario creare un sito web:

user friendly;

accessibile;

responsivo.

Attuare strategie SEO e CRO

Definire delle strategie che aiutino a posizionare al meglio lo spazio virtuale sui motori di ricerca e che aumentino le possibilità di ottenere delle conversioni è fondamentale per garantirne il successo.

Per fare questo, è dunque necessario definire, anche con l’aiuto di esperti, le giuste strategie SEO on page e off page e CRO.

Analizzare i dati e apportare le modifiche necessarie

L’analisi delle metriche e delle statistiche relative alle visite ricevute, al comportamento degli utenti che visitano il sito, ai rimbalzi e via dicendo è indispensabile per ottimizzare le strategie e apportare le giuste modifiche.