Riportiamo il pensiero di un nostro lettore riguardo la situazione dei rifiuti a Sanremo. Di seguito la lettera integrale.

La lettera

"Buongiorno Direttore. Diamo la colpa al sindaco, all'assessore e ad Amaie energie per la situazione dei rifiuti in città, però non vediamo la maleducazione di certe persone che lasciano i sacchetti della spazzatura dappertutto. Bisogna mettere le telecamere e farla pagare a tutti i maleducati".