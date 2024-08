Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, lunedì 5 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 5 AGOSTO



SANREMO



18.30-20.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: spettacolo per i più piccoli a cura di ‘Puppets Production’. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.30. Per la ‘Sanremo Summer Symphony 2024’, Dario Vergassola in ‘Pierino e il Lupo’ con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. Auditorium Franco Alfano (più info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)

VENTIMIGLIA

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

18.00 & 20.00. Agosto Medievale:dalle 18, ‘Taberna ‘à Vurpàira’ nel Centro Storico: lungo il percorso apertura taberne con degustazione di piatti tipici, spettacoli ed animazione, giocoleria e musici + dalle 20 in Piazza della cattedrale, Notte del Guidernone con esibizione degli sbandieratori e Musici dei Sestieri e Assegnazione del Palio Comunale (più info)

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA



8.00, 8.50 & 18.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato, ingresso libero, fino all’8 agosto

17.00. Bordighera storie e leggende: accompagnati dalla guida turistica Marco Macchi si visiterà il centro storico, partendo dalla chiesa di Sant’Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

21.00. Concerto della Banda Borghetto S. Nicolò. Giardini Lowe, ingresso gratuito

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

21.00. ‘Liguria da Scoprire’: escursione e visita di Ospedaletti a cura dell'Ass. Arcadia. Ritrovo nel Portico del Comune, prenotazioni 327 0824866

TAGGIA ARMA

21.15. ‘Note di Notte’: concerto del Quartetto Novecento a cura del centro Culturale Tabiese. Piazza SS. Trinità

RIVA LIGURE

21.30. ‘Superhero Mania’: carnevale Estivo. Piazza Matteotti e Vie del Paese

SANTO STEFANO AL MARE



21.15. Proiezione film ‘Inside Out 2’ all’Anfiteatro Marina degli Aregai (7 euro intero 5 euro ridotto)

SAN LORENZO AL MARE

21.00. ‘Scorribanda’: teatro di racconto con Franco Bianchi + La cucina del Ponente ligure. Circolo ‘I delfini’ al porticciolo comunale

DIANO MARINA

10.30-22.30. Ultimo giorno della mostra collettiva ‘Acquerelli... Emozioni in libertà!’ con oltre 40 opere realizzate da quattro artiste provenienti dall’area torinese e legate da anni al Ponente Ligure: Silvia Artusio, Paola Costa, Mariangela Delbene, Vittoria Piccioni. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco (h 10.30/12-17.30/22.30)

21.30. Balliamoci l’estate 2024: musica e animazione con Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)



17.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)

21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)

21.30. Per l’ultima serata 2024 del IX Rovere Jazz Festival, concerto Jazz del ‘Fabio Vernizzi Trio’. Sagrato del Santuario della Rovere



ENTROTERRA

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)

CERIANA



17.00-19.00. Mostra collettiva di Roberta Botturi, Laura Maineri, Bruno Muran, Nino Lupi. Atelier Sottopalazzo in Via Palazzo 31, ingresso libero, fino all’11 agosto

DOLCEACQUA

21.15. Concerto della Banda Musicale di Dolceacqua. Piazza Mauro

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



POMPEIANA

21.00. ‘Poesia sotto le stelle’: serata di letture poetiche e momenti musicali nella cornice tra la torre dei Panei e la cappella di San Giuseppe. Letture a cura degli attori del Teatro dell'Albero di San Lorenzo al mare, musiche a cura del Maestro Alessandra Asso. Piazza San Giuseppe

SEBORGA



15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate