CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 4 agosto

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 2 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- DEADPOOL & WOLVERINE – ore 16.45 – 19.15 – 21.45 - di Shawn Levy - con Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney – Azione/Commedia/Fantascienza - "In questo nuovo capitolo Wade sembra aver trovato una sorta di ‘normalità’ con i suoi amici e con Vanessa, ma proprio durante la sua festa di compleanno viene contattato dalla TVA (Time Variance Authority, agenzia che si occupa di problematiche delle linee temporali, introdotta nel MCU dalla serie TV Loki) per una missione che cambierà per sempre l'MCU. Al suo fianco, per portare a termine la missione, ci sarà Logan (che comparirà con il suo alter ego, ‘Patch’), il mutante noto come Wolverine. L'agente dela TVA che preleva Wade dalla sua festa di compleanno - dove finalmente lo vediamo assaporare un momento di felicità - informa che il Wolverine che Wade dovrà prelevare dalla sua Timeline è un uomo ormai finito perchè ‘ha causato la distruzione del suo mondo’. Inutile dire che Logan non vuole niente a che fare con questa storia, ma Deadpool e le sue pistole - ma forse più le sue incessanti chiacchiere - sanno essere molto, molto convincenti...”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MILLER’S GIRL – ore 17.00 - 21.45 - di Jade Halley Bartlett - con Martin Freeman, Jenna Ortega, Bashir Salahuddin, Gideon Adlon, Dagmara Dominczyk - Drammatico - "In un college del Tennessee si incontrano l'adolescente Cairo Sweet, ragazza solitaria che vive in una grande casa colonica, da sempre abituata a combattere la solitudine con la lettura, e il professore di letteratura Jonathan Miller, sposato con l'intellettuale Beatrice e frustrato nelle sue ambizioni di romanziere. Nonostante la differenza d'età e di ruoli, l'attrazione fra i due porta a una relazione intensa, alimentata proprio dalla letteratura ma destinata a restare inappagata...”

Voto della critica: **

- TWISTERS – ore 19.15 – di Lee Isaac Chung - con Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, Brandon Perea, Maura Tierney – Azione/Avventura/Drammatico - "Daisy Edgar-Jones veste i panni di Kate Cooper, ex cacciatrice di uragani segnata dall'incontro devastante con un tornado durante i suoi anni al college. Kate, che ora studia i percorsi degli uragani al riparo nel suo ufficio di New York City, viene spinta a tornare in campo dal suo amico Javi per testare un innovativo sistema di tracciamento. Il suo percorso incrocia quello di Tyler Owens, un'affascinante e spericolata superstar dei social media che si diverte a postare le sue avventure a caccia di tempeste con il suo gruppo: più sono pericolose, meglio è! Con l'intensificarsi della stagione delle tempeste, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e le loro rispettive squadre si ritrovano sulla traiettoria di molteplici sistemi temporaleschi che convergono sull'Oklahoma centrale e che metteranno a dura prova la loro sopravvivenza...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LE DUE TORRI (2002) – ore 16.45 - di Peter Jackson - con Elijah Wood, Viggo Mortensen, Sean Astin, Ian McKellen, Liv Tyler - Fantastico - "La compagna dell'anello è ormai sciolta e Frodo e Sam, guidati da Gollum, si recano sul monte Fato, l'unico luogo in grado di rendere possibile la distruzione dell'anello. Nel frattempo, il male incombe sulla Terra e Aragorn, Gimli e Legolas si trovano a combattere nel bosco contro strane e crudeli creature, con le quali, però, sembrano avere la meglio; ci sarà anche Gandalf, creduto morto. Le battaglie non sono ancora terminate e i protagonisti dovranno affrontare numerose altre creature per riuscire nel loro intento, ma non sarà affatto semplice...”

Voto della critica: ****

- INSIDE OUT 2 – ore 20.00 - 21.45 – di Pete Docter, Kelsey Mann – Animazione - "Riley è diventata ufficialmente una teenager: il che significa apparecchio per i denti, sonni inquieti e un'improvvisa voglia di rispondere male ai genitori. Il fatto è che con la pubertà la consapevolezza di sé di Riley è andata in crisi, complice anche la scoperta che le sue due migliori amiche, Grace e Bree, andranno in un liceo diverso dal suo dopo l'estate. Al momento però le tre ragazze sono in partenza per un campo estivo di hockey che durerà tre giorni, durante i quali Riley cercherà di farsi accettare da un nuovo gruppo per non correre il rischio di restare da sola in futuro. Il nuovo gruppo è una squadra di hockey composta da ragazze più grandi che la vedono come una primina un po' ‘cringe’, tranne Viv, la caposquadra, che prende Riley sotto la sua ala. Ma Riley sta provando nuove emozioni e nella sala comandi della sua psiche, finora abitata da Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto, arrivano Ennui, Invidia, Imbarazzo e soprattutto Ansia, potenza distruttiva che minaccia di sabotare ogni azione messa in piedi dal dream team capitanato dall'esuberante Gioia...”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- IL MAGICO MONDO DI BILLIE – ore 17.00 - di Francesco Cinquemani - con Alec Baldwin, William Baldwin, Mia McGovern Zaini, Elva Trill, Valeria Marini – Fantastico/Animazione/Commedia - "Billie è una bambina vivace e intelligente, ma poco studiosa. Il papà la adora, ma per via del tanto lavoro, talvolta non riesce a darle le attenzioni che vorrebbe. Un giorno, dopo l'ennesima discussione, Billie accetta imprudentemente un invito di due sconosciuti in un misterioso castello, ricco di dolciumi e giocattoli. Scoprirà presto che si tratta della trappola di un supercattivo, che usa la rabbia e la tristezza dei suoi prigionieri come carburante per il suo maxicannone che dovrà distruggere il mondo intero. Saranno i Puffins a soccorrere la giovane Billie, salvandola dalle grinfie del malvagio...”

Voto della critica: n.p.

- LE AVVENTURE DI JIM BOTTONE – ore 19.00 - di Dennis Gansel - con Henning Baum, Solomon Gordon, Rick Kavanian, Annette Frier, Uwe Ochsenknecht - Avventura - "Un anno dopo gli eventi, la vita a Lummerland è tornata alla normalità. Ma nuvole scure si stanno addensando sulla tranquilla isola: la banda di pirati Die Wilde 13 ha appreso che la signora Malzahn è stata sconfitta e ora vuole vendicarsi. Gli abitanti di Lummerland non hanno idea del pericolo imminente. Nel frattempo, la principessa Li Si sta visitando Jim Knopf. Jim può fidarsi di lei ma vorrebbe scoprire finalmente la verità sulle sue origini...”

Voto della critica: ***

- PARADOX EFFECT – ore 21.15 - di Scott Weintrob - con Olga Kurylenko, Oliver Trevena, Alice Astons, Harvey Keitel, Talia Asseraf - Azione - "Un'ex tossicodipendente è testimone di un omicidio e viene costretta dall'assassino a collaborare se vuole salvare la vita di sua figlia. Deve combattere contro il tempo, la polizia e la malavita locale per salvare l'unica persona che significa ancora qualcosa per lei...”

Voto della critica: n.p.

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- UN MONDO A PARTE – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 - di Riccardo Milani - con Antonio Albanese, Virginia Raffaele, Sergio Saltarelli, Alessandra Barbonetti - Commedia - "Michele Cortese è un maestro elementare che, dopo 30 anni di insegnamento nelle periferie della Capitale non ne può più di ‘cercare di salvare gente che non ha intenzione di essere salvata, e ti mena pure’. Pur essendo di ruolo, chiede l'assegnazione provvisoria presso una scuola di Rupe, un paesino sperduto dell'alta Val di Sangro, nel cuore del Parco nazionale dell'Abruzzo, che conta 378 anime - anzi, 364 perché l'anno prima ci sono state ‘14 dipartite e nessuna nascita’. Quando Michele arriva alla scuola del nuovo incarico, attraversando montagne innevate popolate da lupi, scopre che dovrà insegnare ad una pluriclasse di soli sette bambini fra prima, terza e quinta elementare. E in breve scoprirà anche che il preside del comprensivo di una cittadina più grande ha tutto l'interesse a che la scuola di Rupe chiuda i battenti, dato che gli alunni di quinta se ne andranno e occorre un numero minimo di studenti per non accorpare lo sparuto gruppetto alla scuola più grande. Toccherà al maestro Cortese e alla vicepreside Agnese, insieme al personale scolastico, ai bambini e agli abitanti di Rupe, tentare di salvare il proprio presidio educativo con un escamotage davvero audace...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- INSIDE OUT 2 – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Pete Docter, Kelsey Mann – Animazione - "Riley è diventata ufficialmente una teenager: il che significa apparecchio per i denti, sonni inquieti e un'improvvisa voglia di rispondere male ai genitori. Il fatto è che con la pubertà la consapevolezza di sé di Riley è andata in crisi, complice anche la scoperta che le sue due migliori amiche, Grace e Bree, andranno in un liceo diverso dal suo dopo l'estate. Al momento però le tre ragazze sono in partenza per un campo estivo di hockey che durerà tre giorni, durante i quali Riley cercherà di farsi accettare da un nuovo gruppo per non correre il rischio di restare da sola in futuro. Il nuovo gruppo è una squadra di hockey composta da ragazze più grandi che la vedono come una primina un po' ‘cringe’, tranne Viv, la caposquadra, che prende Riley sotto la sua ala. Ma Riley sta provando nuove emozioni e nella sala comandi della sua psiche, finora abitata da Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto, arrivano Ennui, Invidia, Imbarazzo e soprattutto Ansia, potenza distruttiva che minaccia di sabotare ogni azione messa in piedi dal dream team capitanato dall'esuberante Gioia...”

Voto della critica: ****





