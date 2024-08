Arma di Taggia, proseguono i lavori alla scuola media Pastonchi: fine prevista per dicembre 2025

Proseguono a ritmi serrati i lavori di consolidamento sismico all'interno della scuola media Pastonchi di Arma di Taggia. Le attività, iniziate a gennaio, sono entrate in una fase avanzata del progetto finale, che, stando alle prime stime, dovrebbe concludersi entro la fine del 2025.

L'importo complessivo dei lavori si avvicina ai 3 milioni di euro (2,7 per la precisione, ndr). La messa in sicurezza della scuola di viale delle Palme è uno dei grandi progetti che il Comune è riuscito ad ottenere dai fondi Pnrr. I lavori, infatti, sono stati pensati per consolidare le strutture e, come successo per la seconda parte dell'anno scolastico, non prevedono la chiusura del plesso o lo spostamento da parte delle classi.

Infatti, anche per i prossimi mesi, i lavori si terranno in contemporanea alle lezioni, come d'accordo con la dirigenza scolastica. In questi mesi di vacanze, la ditta appaltatrice, fanno sapere dal Comune, sta accelerando i ritmi per cercare di anticipare il più possibile la fine lavori.