Ora è ufficiale, don Filippo Pirondini è il nuovo parroco di Taggia: sostituisce don Antonio Garibaldi

Ora è ufficiale. Don Filippo Pirondini è il nuovo parroco di Taggia. Pirondini sostituisce don Antonio Garibaldi, che a fine giugno aveva rassegnato le dimissioni per motivi personali. Nel primo pomeriggio di oggi si è tenuta la cerimonia d'insediamento nella nuova comunità.

Don Filippo arriva da Coldirodi, dove era molto stimato come dimostra la schiera di fedeli presenti al Santuario della Madonna Miracolosa di Taggia per assistere alla cerimonia. Santuario della Madonna Miracolosa che è il luogo dove da fine giugno il parroco ha preso servizio per decisione del vescovo di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta.

Soddisfazione anche da parte dell'amministrazione comunale, che con Pirondini ha trovato subito il giusto feeling. Non sono mancati gli attestati di stima verso il nuovo parroco, in particolare dal vicesindaco Espedito Longobardi.