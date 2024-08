Il Sampdoria Club Sanremo Blucerchiata organizza un pullman per il match del 24 agosto a Genova

In occasione del primo match di Serie B tra Sampdoria e Reggiana, in calendario sabato 24 agosto alle 20.30 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, verrà organizzato dal 'Sampdoria Club Sanremo Blucerchiata' un pullman andata-ritorno con partenza e arrivo di fronte alla vecchia stazione ferroviaria (piazza Cesare Battisti).

Partenza alle 16:30 precise e ritorno all'una circa. Costo del solo pullman per persona 26 euro per i soci del club e 31 non soci). Prenotazioni accompagnate dal versamento della quota entro le 18 del 14 agosto da 'Ottica 2RO in corso Mombello 14.

I partecipanti dovranno provvedere autonomamente all’acquisto del biglietto d’ingresso allo Stadio secondo le formule previste sul sito ufficiale sampdoria.it.