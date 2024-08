Arma di Taggia, abbattuti gli ultimi alberi presenti sul torrente Argentina: al via i lavori per l'innalzamento degli argini

Come annunciato, anche gli ultimi alberi presenti sull'argine destro lungo il torrente Argentina sono stati abbattuti. I lavori erano stati sospesi per le operazioni di bonifica da ordigni bellici: una volta terminati, gli operai hanno proceduto alla rimozione dei pioppi rimasti.

Come ormai noto, i lavori rientrano nel progetto della messa in sicurezza dei due argini del torrente Argentina, ad opera della Regione Liguria. Lavori che, come detto, prevedevano l’abbattimento degli alberi a ridosso del torrente e l’innalzamento degli argini sino a 1 metro di altezza. Le barriere di contenimento saranno realizzate in 500 giorni, come prevede il cronoprogramma.

Nonostante le proteste dei cittadini, sia la Regione che il Comune di Taggia hanno più volte sottolineato come la rimozione degli alberi è la conseguenza di una norma nazionale che vieta in maniera tassativa la presenza di alberi di alto fusto posti a meno di 4 metri dalla linea di argine. Ad ogni modo, il Comune ha assicurato che al posto dei pioppi tagliati saranno piantumati 32 alberi nuovi.