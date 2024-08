Arma di Taggia: domenica prossima nelle vie del centro torna la giornata commerciale 'U giurnu du rebaixu'

Domenica prossima ad Arma di Taggia torna la giornata commerciale "U giurnu du rebaxiu", organizzata dalla Confcommercio. Dalle 8 alle 19, nelle vie del centro verrà riproposto il tradizionale appuntamento che offrirà a tutti i partecipanti l’occasione di fare grandi affari, grazi ai prezzi ribassati.

Quest'anno il percorso coinvolgerà parte di Via Blengino, parte di Via Cornice e parte di Via Boselli, per comprendere il centro e il fulcro dei negozi che daranno l'opportunità di fare acquisti di qualità, diversificando l'offerta. Nella giornata di shopping e affari non mancherà l'intrattenimento itinerante, con artisti professionali che allieteranno l’intera giornata.

Sottolinea il Presidente della Confcommercio di Arma di Taggia Massimo Giuffra: “Domenica 4 agosto riproponiamo, come facciamo ormai da oltre 30 anni, la manifestazione commerciale che coinvolge tutto il nostro centro cittadino. Quest’anno, inoltre, ci allarghiamo anche in via Cornice, con la certezza di offrire a residenti e turisti una piacevole occasione non solo di shopping, ma anche per trascorrere una bella giornata di festa, per grandi e piccoli”.