Taggia: completata la segnaletica dei sentieri: “Un lavoro fatto a mano e con passione. Grazie ai volontari della Protezione Civile” (Foto)

La Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Taggia ha completato il posizionamento della segnaletica dei sentieri su tutto il territorio comunale. I segnali, in italiano e in dialetto taggiasco, sono stati realizzati e installati da Sandro Cerri e dai volontari.

“Si tratta di un’opera importante - spiega Alessandra Cerri, responsabile della Protezione Civile di Taggia e presidente del coordinamento provinciale - che ha necessitato di molto lavoro, tutto fatto a mano con passione e amore. Oggi chi si reca nel nostro entroterra può in totale sicurezza passeggiare per i nostri sentieri senza il rischio di perdersi”.

Il sindaco Mario Conio commenta: “Un ottimo risultato sotto il punto di vista turistico. Voglio ringraziare personalmente i volontari che si sono messi a disposizione. Non si tratta, infatti, solo di un’iniziativa volta a garantire maggiore sicurezza a chi fruisce dei nostri sentieri, ma è anche una bellissima opportunità per rilanciare un turismo legato alle attività outdoor da fruire non solo durante la stagione estiva ma tutto l’anno.”

L’entroterra della Valle Argentina è caratterizzato da paesaggi mozzafiato e da percorsi escursionistici percorribili, in gran parte, da tutti. Sono state inoltre segnalate le due neviere, antiche strutture in cui veniva conservata la neve fino all’estate, e la calchera, dove veniva prodotta la calce; oltre alla chiesa Du Canà, luoghi suggestivi immersi nella natura tra ulivi, lecci, eriche arboree e corbezzoli.

“Purtroppo - conclude Alessandra Cerri - nonostante questo lavoro sia stato appena terminato, abbiamo già constatato atti di vandalismo e maleducazione. Alcuni segnali sono stati staccati e vandalizzati. Una statua di Padre Pio, protettore della Protezione Civile, posta al Bauzu da Cruxe è stata rubata. Non ci arrendiamo, abbiamo già sostituito il Santo e la segnaletica danneggiata. Ci appelliamo però al buon senso e all’educazione delle persone, chiedendo cortesemente di non rovinare il lavoro svolto e i sentieri della nostra valle”.