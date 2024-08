Da Arma di Taggia a Carpasio, successo per l'edizione 2024 del di auto storiche “Prova Spettacolo”. (foto)

Il 28 Luglio nel Comune di Montalto-Carpasio, si è svolto il Rally di auto storiche “Prova Spettacolo”.

Diverse auto storiche hanno “sfilato” per le strade del territorio, da Arma di Taggia a Carpasio, per la precisione 38 auto e un centinaio di persone.

Questa è la seconda collaborazione fra la scuderia Sanremo Rally Team e la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione Provinciale di Imperia Sanremo) ed è nuovamente volta a sensibilizzare e promuovere la prevenzione come stile di vita. Quindi non solo alimentazione, ma sport e socialità per un corretto comportamento a 360°.

Esserci significa volgere lo sguardo al futuro per il bene di tutti noi, grazie anche al grande impegno dei Volontari Lilt: una realtà importante, che merita l'attenzione di ognuno per fare ancora di più, con perseveranza e amore, ciascuno nella propria sfera di competenza, insieme per raggiungere un grande risultato.

“Diciamo grazie a Sanremo Rally Team – spiega il Dott. Claudio Battaglia, Presidente della Lilt - che attenta al nostro operato ci supporta con questa ulteriore opportunità, collaborazione e generosità. Ci aspettano ancora altre sfide nella prevenzione delle malattie tumorali. Saremo sempre coinvolti, per noi ed i nostri concittadini, ma essere presenti, attivi ed innovativi è la mission della Lilt e grazie anche ad iniziative come questa, noi ci siamo perché “Prevenire è vivere””.

La scuderia Sanremo Rally Team nasce nel 1980 per dare assistenza ai piloti locali, all’epoca c’era il rally mondiale. Dopo 15 anni di attività ha chiuso ed è stata riattivata nel 2010, anno della rinascita. Questa volta non più con fini di assistenza ma per organizzare eventi e ricordare i nostri piloti locali. L’ultimo evento si è svolto il 14 gennaio scorso a Ceriana, in ricordo dell'indimenticabile grande Amilcare Balestrieri.